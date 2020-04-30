سلسلة سباقات السيارات الرياضية الإلكترونية تمنع "حيلة فيرشتابن"

تتضمن الحيلة إدارة السرعة بشكل يدويّ عند دخول خط الحظائر في وقفات الصيانة، ما يسمح للسيارة بسرعة أكبر بعض الشيء مما لو تمّ تفعيل نظام تحديد السرعة التلقائي.

وتتجه البطولة الإلكترونية لحظر هذه الحيلة، بحيث تجعل من استعمال نظام تحديد السرعة التلقائي إلزامياً.

ويبدو أن فيرشتابن كان أول من استعملها خلال مشاركته في المنافسات الإلكترونية، ما نتج عنها التقدم على شاين فان غيسبرجن وكسب ثانيتين خلف سكوت ماكلوغين خلال أحد التوقفات.

وبدت عواقب تلك "الحيلة" خلال جولة الأمس، وذلك بعد أن لاحق ماكلوغين منافسه مارك فينتربوتوم إلى وقفة الصيانة، وخرج أمامه.

وخلال وقفة سابقة، سُمع مهندس ماكلوغين، ريتشارد هاريس، يطلب منه استعمال "الحيلة" مع اتجاهه نحو وقفة الصيانة.

يشار إلى أن منافسات البطولة الإلكترونية ستتواصل يوم الأربعاء المقبل مع سباقات على حلبتي الفورمولا واحد الشهيرتين: سبا-فرانكورشان ونوربورغرينغ.

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