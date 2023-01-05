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سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023

أبطالٌ من الفورمولا واحد، الفورمولا 2 والفورمولا 3 يتصدرون قائمة المشاركين التي تجمع جنسيات أكبر من أي وقت مضى للمنافسة في الجولة الأبرز ضمن سلسلة لومان الافتراضية، حيث يُسابق أفضل المتنافسين من أجل الفوز بحدث الـ 24 ساعة الأشهر.

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سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يواصل استقطاب الأبطال للمشاركة في ختام موسم 2022/2023

أعلنت ألعاب موتورسبورت اليوم قائمة مشاركين مليئة بالنجوم للنسخة الثالثة من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، الذي يمثّل الجولة الختامية من موسم 2022/2023 من سلسلة لومان الافتراضية.

وسيُقام الحدث افتراضيًا في 14 و 15 يناير/كانون الثاني المُقبل بمشاركة 180 سائقًا على أجهزة محاكاة في أماكن عدّة حول العالم.

وويواصل الحدث الافتراضي الحاصل على الجوائز استقطاب أبرز السائقين من حول العالم سواء في السباقات الواقعية أو الافتراضية.

إذ تتضمن قائمة المشاركين بطل العالم في الفورمولا واحد مرتين ماكس فيرستابن، سائق الفورمولا واحد السابق ونجم الإندي كار الحالي رومان غروجان، بطل الفورمولا 2 فيليبي دروغوفيتش وبطل الفورمولا 3 فيكتور مارتينز.

كذلك من ضمن المشاركين بطل العالم 3 مرات في منافسات السيارات السياحية آندي برولكس، إلى جانب فيلكس روزينكفيست سائق الإندي كار، بطل الجي بي 3 لوك براوننغ، بالإضافة إلى العديد من الأسماء المعروفة في عالم رياضة السيارات.

وإلى جانب نجوم السباقات الواقعية (والمسجلين ضمن فئة برو في قائمة المشاركين)، لدينا كذلك نجوم من عالم السباقات الافتراضية وفائزون سابقون بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي مثل جيفري رييتفيلد، جوشوا روجرز ونيكوديم ويزنسكي.

وتجتمع تلك المواهب العازمة من نجوم السباقات الإلكترونية مع المحترفين من العالم الواقعي لتوفّر منافسة محتدمة على مدار 24 ساعة، حيث ستكون المتعة حاضرة بقوة.

إجمالًا سيكون هنالك 180 سائقًا يمثلون أكثر من 40 دولة يشاركون على حلبة لومان الأسطورية، كما سيكون من بين المصنعين الممثلين في الحدث: ألبين، أيه ام جي مرسيدس، بي ام دبليو، فيراري، بيجو، بورشه، إلى جانب فرق يشارك بها سائقون مثل دايفيد برابهام، رومان غروجان وأوليفر بانيس.

وسيتم الكشف في الأيام اللاحقة عن المزيد من التفاصيل عن كسوات السيارات، بالإضافة إلى الكيفية التي سيمكنكم بها متابعة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على التلفاز، على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.

كل المعلومات حول الحدث يمكنكم العثور عليها على الموقع الرسمي: www.lemansvirtual.com

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النجوم يستعدون للمشاركة في جولة سيبرينغ الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
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