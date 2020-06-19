سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية

شهد الحدث - الذي تم تنظميه بالتعاون بين نادي سيارات الغرب، بطولة العالم للتحمّل وألعاب موتورسبورت - مشاركة 200 سائق من 37 دولة مختلفة، يتنافسون على 170 جهاز مُحاكاة حول عالم ضمن 50 فريقًا (30 في فئة "ال ام بي" و20 في فئة "جي تي إي") على حلبة لومان الفرنسية العريقة.

وتم التفكير في تنظيم حدث كهذا في ظل تأجيل النسخة الـ 88 من سباق التحمّل الأشهر حتى 19 و20 سبتمبر/أيلول المُقبل بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا وتوقّف فعاليات رياضة السيارات حتّى يوليو/تموز المُقبل.

وحقق الفوز بتلك النسخة الافتراضية فريق ريبيليون ويليامز إي سبورت، في حين كان الانتصار في فئة "جي تي إي" من نصيب فريق بورشه للرياضات الإلكترونية.

اقرأ أيضاً: غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي

وقد اجتمعت كلّ عوامل النجاح في ذلك الحدث، مع شبكة انطلاق مكتظة بالأسماء اللامعة، جمهور يحظى بالمتعة والتفاعل من حول العالم، إلى جانب تغطية تلفزية خاصة وموثوقة للسباق.

جمهور ضخم بلغ أكثر من 14.2 مليون مشاهد في 57 دولة مختلفة استمتع بالعرض الذي استمر لـ 25 ساعة عبر قنوات رياضية مثل يوروسبورت، إي اس بي ان، سكاي سبورتس وجاي-سبورتس.

هذا بالإضافة إلى أكثر من 8.6 مليون شاهدة حظي بها سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على الإنترنت عبر فايسبوك، يوتيوب وتويتش. حيث بلغت انطباعات الحدث على مواقع التواصل ما يقارب 49 مليونًا، ما يعزّز من أرقام المتابعة لذلك الحدث لتبتعد متجاوزة كل الأرقام السابقة في البطولة.

وإليكم بعض الحقائق والأرقام الرئيسية للحدث:

2 مليون مشاهد عبر التلفاز (المصدر: يوغوف سبورت)

8,669,683 مشاهدة فيديو عبر منضات دبليو إي سي، أيه سي أو، ام سي جي تويتش، يوتيوب وفايسبوك (المصدر: هوكيت)

1,418,235 ساعة تمّت مشاهدتها عبر تويتش، يوتيوب وفايسبوك (المصدر: إيسبورتس تشارتس)

5 مليون انطباع من الوسم #LeMans24Virtual

147,303 ألف مشاهد في ذات الوقت عبر تويتش، يوتيوب وفايسبوك (المصدر: إيسبورتس تشارتس)

48,919,403 مليون انطباع على وسائل التواصل (عبر دبليو إي سي، أيه سي أو وام سي جي) خلال أسبوع السباق فقط

451 مليون منشن على وسائل التواصل بين 9 و16 يونيو/حزيران 2020 (المصدر: ميلتواتر) مع وصول محتمل بلغ 3.37 مليار.

371 لفّة تمّ إكمالها من قِبَل الفريق الفائز

25 ساعة من التعليق

34 من اللقاءات الحصرية عبر الفيديو خلال الحدث، بما فيها 3 أبطال عالم في الفورمولا واحد، 3 أبطال في الإندي كار، 10 فائزين ببطولة دبليو إي سي ولومان، 3 أمراء وأميرة.

فريق تنظيم من 130 شخصًا بما فيهم طواقم الإنتاج، الرياضة، التسويق، الإعلام والجوانب اللوجستية الرقمية والتلفزية

وتعقيبًا على ذلك النجاح، علّق بيير فيلون رئيس نادي سيارات الغرب قائلًا: "أول نسخة من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي كانت جديرة بحق باسم لومان العريق، حيث أبرزت على نحوٍ مثالي الإثارة واحتدام المنافسة والسحر الذي نراه في السباق الحقيقي. تهانينا لكل المتنافسين ولكل الفرق التي جعلت من ذلك الحدث ممكنًا".

من جهته، قال غيرار نوفو الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للتحمل وسلسلة لومان الافتراضية: "حدث مثل هذا ما كان ليكون ممكنًا من دون حماسة وإيمان كل شركائنا، بدءًا من نادي سيارات الغرب وألعاب موتورسبورت والمتنافسين وشركائنا التجاريين الذين سمحوا لنا بالاستفادة من ذلك الحدث ومشاركته على صعيد عالمي. أتوجه بشكر كبير إلى جميع من شاركوا في ذلك الحدث، ولا سيّما المشجّعين وفريق التنظيم".

من جانبه قال دميتري كوزكو الرئيس التنفيذي لألعاب موتورسبورت في هذا الصّدد: "أظهر سباق لومان 24 ساعة الافتراضي ما هو يُمكن تحقيقه عندما يجتمع عالما رياضة السيارات والرياضات الإلكترونية بتناغم مثالي. التعاون، الإخلاص وتشارك جميع من عملوا لأجل ذلك المشروع ساهموا في الانتقال بالسباقات الإلكترونية إلى المستوى التالي. حيث أنّ أكبر الفرق وألمع السائقين في عالم السباقات الحقيقي والرياضات الإلكترونية كانوا سريعين في إدراك القيمة والفرصة التي يطرحها ذلك الحدث وقد ظهر ذلك جليًا من خلال ذلك النجاح والنتائج التي تمّ تحقيقها".