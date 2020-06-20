أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
11 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث انتهى
آر
فورمولا إي
جائزة نيويورك
10 يوليو
-
11 يوليو
Canceled
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث انتهى
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / أخبار عاجلة

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

المشاركات
التعليقات
سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"
20-06-2020

جمع سباق لومان 24 ساعة الافتراضي ومؤسسة الأميرة تشارلين الخيرية في موناكو، مبلغاً وقدره 21.5 ألف يورو، لأبحاث لقاح مرض "كوفيد-19".

سيتمّ تقديم الأموال التي تم التبرع بها خلال الحدث الافتراضي الذي أقيم بالتعاون مع بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو" و"ألعاب موتورسبورت".

وأقيم السباق يومي 13-14 الشهر الجاري، في نفس موعد السباق الحقيقي الأصلي والذي تمّ تأجيله إلى شهر سبتمبر/أيلول بسبب فيروس "كورونا".

ويرى بيير فيون رئيس "إيه سي أو" أن "روح" سباق لومان الحقيقي كانت حاضرة خلال سباقات المحاكاة.

فقال: "روح لومان كانت موجودة من خلال تفاعل وسلوك جميع من شارك في هذا الحدث".

وأكمل: "إنها تنتقل من جيل لآخر. إنها تمثل ماضي ومستقبل سباق لومان 24 ساعة. العمل الجماعي جزء أساسيّ من كل ذلك".

وتابع: "يتشارك لومان وموناكو الشغف بسباقات السيارات، وكان من الطبيعي التعاون بين سباق لومان 24 ساعة الافتراضي ومؤسسة الأميرة تشارلين الخيرية في موناكو".

وأردف: "أود التعبير عن شكري العميق لجميع أولئك الذين قدموا التبرعات. من المهم للغاية إظهار دعمنا للأبحاث الطبية في هذه الأوقات الصعبة".

واسترسل: "شكراً لكم، جميعاً. وحيدين قد نكون سريعين في بعض الأحيان، لكننا وبالجهود الجماعية سنصل إلى أهدافنا بكل تأكيد".

وكانت مؤسسة الأميرة تشارلين الخيرية في موناكو قد رعت سيارة "أقوياء معاً" فيراري رقم 54، والتي أنهت بالمركز الثامن ضمن فئتها مع فيليبي ماسا وجيانكارلو فيزيكيللا سائقي الفورمولا واحد السابقين إلى جانب سائقي المحاكاة توني ميلا وفرانشيسكو كاستيلاتشي.

"أثبت سباق لومان 24 ساعة الافتراضي نجاحاً منقطع النظير، جمع بين الرياضة، الشغف والكرم" قالت الأميرة تشارلين الخيرية.

وأكملت: "مؤسستي وفريق ’أقوياء معاً’ ملتزمان بدعم الأبحاث الطبية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمرض ’كوفيد-19’".

وتابعت: "شكراً على السباق الرائع، أول سباق لومان 24 ساعة افتراضي، لقد استطعنا حشد جهود عالم سباقات التحمل لدعم هذه القضية كذلك".

واختتمت: "شكراً لكم جميعاً على الثناء الخاص وبالطبع لسيارة فريق ’أقوياء معاً’، التي أنهت بالمركز الثامن".

المقال التالي
جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

المقال السابق

جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان , eSports

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

نقل زاناردي سائق الفورمولا واحد السابق إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث خطير

2
فورمولا 1

شتاينر: لا يجب على الفورمولا واحد التراخي في خطط خفض النفقات

3
فورمولا 1

سيارة فيراري الجديدة تمتلك بعض الحلول "المبتكرة"

4
فورمولا 1

رايكونن: "لا جدوى" من لوم فيتيل على أخطائه

5
فورمولا 1

تحليل: لماذا بات فريق ويليامز العظيم سابقًا معروضًا للبيع؟

أحدث ملفات الفيديو

الجولة الخامسة الختامية في أس.آر.أو 03:00:00
eSports

الجولة الخامسة الختامية في أس.آر.أو

الجولة الثالثة: سلوفاكيا - سباقات الشاحنات الأوروبية الإلكترونية 01:00:00
eSports

الجولة الثالثة: سلوفاكيا - سباقات الشاحنات الأوروبية الإلكترونية

رالي كروس الإلكتروني: النسخة النرويجية 02:30:00
eSports

رالي كروس الإلكتروني: النسخة النرويجية

الجولة السابعة: إي.ناسكار برو هيت 02:00:00
eSports

الجولة السابعة: إي.ناسكار برو هيت

السباق الرسمي الثاني في غران توريزمو 02:00:00
eSports

السباق الرسمي الثاني في غران توريزمو

أحدث الأخبار

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"
eSpt

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

جيرار نوفو يعلّق على النجاح الجماهيري الهائل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية
eSpt

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يحقق أرقامًا قياسية في المشاهدات التلفزية والرقمية

غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي
eSpt

غروجان وبريو وهانسن يشاركون في سباق الأبطال الافتراضي

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.