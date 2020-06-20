سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يجمع 21.5 ألف يورو لأبحاث لقاح "كوفيد-19"

سيتمّ تقديم الأموال التي تم التبرع بها خلال الحدث الافتراضي الذي أقيم بالتعاون مع بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو" و"ألعاب موتورسبورت".

وأقيم السباق يومي 13-14 الشهر الجاري، في نفس موعد السباق الحقيقي الأصلي والذي تمّ تأجيله إلى شهر سبتمبر/أيلول بسبب فيروس "كورونا".

ويرى بيير فيون رئيس "إيه سي أو" أن "روح" سباق لومان الحقيقي كانت حاضرة خلال سباقات المحاكاة.

فقال: "روح لومان كانت موجودة من خلال تفاعل وسلوك جميع من شارك في هذا الحدث".

وأكمل: "إنها تنتقل من جيل لآخر. إنها تمثل ماضي ومستقبل سباق لومان 24 ساعة. العمل الجماعي جزء أساسيّ من كل ذلك".

وتابع: "يتشارك لومان وموناكو الشغف بسباقات السيارات، وكان من الطبيعي التعاون بين سباق لومان 24 ساعة الافتراضي ومؤسسة الأميرة تشارلين الخيرية في موناكو".

وأردف: "أود التعبير عن شكري العميق لجميع أولئك الذين قدموا التبرعات. من المهم للغاية إظهار دعمنا للأبحاث الطبية في هذه الأوقات الصعبة".

واسترسل: "شكراً لكم، جميعاً. وحيدين قد نكون سريعين في بعض الأحيان، لكننا وبالجهود الجماعية سنصل إلى أهدافنا بكل تأكيد".

وكانت مؤسسة الأميرة تشارلين الخيرية في موناكو قد رعت سيارة "أقوياء معاً" فيراري رقم 54، والتي أنهت بالمركز الثامن ضمن فئتها مع فيليبي ماسا وجيانكارلو فيزيكيللا سائقي الفورمولا واحد السابقين إلى جانب سائقي المحاكاة توني ميلا وفرانشيسكو كاستيلاتشي.

"أثبت سباق لومان 24 ساعة الافتراضي نجاحاً منقطع النظير، جمع بين الرياضة، الشغف والكرم" قالت الأميرة تشارلين الخيرية.

وأكملت: "مؤسستي وفريق ’أقوياء معاً’ ملتزمان بدعم الأبحاث الطبية وبشكل خاص تلك المتعلقة بمرض ’كوفيد-19’".

وتابعت: "شكراً على السباق الرائع، أول سباق لومان 24 ساعة افتراضي، لقد استطعنا حشد جهود عالم سباقات التحمل لدعم هذه القضية كذلك".

واختتمت: "شكراً لكم جميعاً على الثناء الخاص وبالطبع لسيارة فريق ’أقوياء معاً’، التي أنهت بالمركز الثامن".