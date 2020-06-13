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سباق الأبطال الافتراضي يفتح باب المشاركة أمام جميع سائقي المُحاكاة حول العالم

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سباق الأبطال الافتراضي يفتح باب المشاركة أمام جميع سائقي المُحاكاة حول العالم
13-06-2020

سيحصل أيّ شخص حول العالم على فرصة التأهّل للمشاركة في النسخة الافتراضية من سباق الأبطال المقرر إقامتها في 28 يونيو/حزيران، وفق ما أعلنه منظمو الحدث.

تم الكشف عن إقامة أوّل نسخة افتراضية من سباق الأبطال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كان ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي وأسطورة الراليات بيتر سولبرغ من بين أوائل الأسماء التي تمّ تأكيد مشاركتها في الحدث الافتراضي.

وسيُبقي سباق الأبطال الافتراضي - والذي يُقام عبر شراكة مع ألعاب موتورسبورت - على صيغته التقليدية، مستعينًا بنسخ افتراضية من مساراته التاريخية غران كاناريا وويمبلي في لعبة "أسيتو كورسا".

وضمن ذلك الحدث، سيحصل جميع سائقي المحاكاة من حول العالم على فرصة التأهّل والمنافسة في مواجهة نجوم العالم الحقيقيين، حيث سيكون أمامهم حتّى 25 يونيو/حزيران من أجل التسجيل مجانًا وقطع لفّة سريعة على حلبة سباق الأبطال الافتراضية في المكسيك، إذ سيواجه أسرع لاعبَين بطلّي الحث السابقين إنزو بونيتو وجايمس بالدوين خلال البث المباشر لسباق الأبطال الافتراضي، ليتقدم الفائز إلى المشاركة في الحدث الرئيسي.

وتعقيبًا على ذلك قال بالدوين: "خلال مسيرتي في عالم الرياضات الإلكترونية، كان سباق الأبطال الافتراضي هو المنافسة التي دفعتني نحو أمور أخرى".

وأضاف: "منحني ذلك الكثير من الثقة في نفسي بأنني أستطيع هزيمة الأفضل في سباقات المحاكاة، كما حسّن من قدرتي على الأداء تحت الضغط، حيث أنّه وبعد حدث كهذا، لا يوجد ما يُمكن أن يُرهبك بسبب مدى احتدام المنافسة".

وأكمل: "مستوى المنافسة أعلى بكثير الآن بسبب مشاركة مزيد من المتنافسين خلال فترة تفشّي وباء كورونا. إنّها فرصة مذهلة وبمقدور أي حد اقتناصها. لا يجب أن تمتملك عتادًا باهظ الثمن لبلوغ ذلك".

لمزيد من المعلومات عن كيفية التسجيل للتأهّل للحدث، قوموا بزيارة الموقع الرسمي لسباق الأبطال هنا.

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