سباقات المحاكاة تدخل منافسات الألعاب الأولمبية الافتراضية

تم الإعلان عن منافسات أولمبية افتراضية "أو في أس"، قبيل انعقاد الألعاب الأولمبية المؤجلة في طوكيو، خلال وقت لاحق من هذا العام. وستبدأ من 13 مايو-أيار حتى 23 يونيو-حزيران.

وتعاونت اللجنة الأولمبية العالمية مع عدة هياكل تنظيمية لسلاسل سباقاتٍ بهدف تضمينها في المنافسات، وكان الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" من بينها.

وبالإضافة إلى ألعاب أخرى مثل كرة السلة، الدراجات الهوائية والملاحة، أعلنت اللجنة الأولمبية العالمية تواجد عنصر رياضة السيارات، لتختار "غران توريزمو" كممثل لها.

حيث قال توماس باخ رئيس اللجنة: "سلسلة المنافسات الأولمبية الافتراضية، أمر جديد، وتمثل تجربة رقمية جديدة تهدف لرفع مستويات التفاعل مع جمهور جديد في عالم الرياضة الإلكترونية".

وأكمل: "يتماشى مبدؤها مع الروزنامة الأولمبية 2020 + 5 وكذلك الاستراتيجية الرقمية للجنة الأولمبية. وتشجع على المشاركة الرياضية وتروّج للقيم الأولمبية، مع تركيز خاص على الجيل الشاب".

كما كشفت اللجنة الأولمبية أن كل منافسة ستكون عبر صيغة تعزز من التفاعل والمشاركة عبر الإنترنت، وتأمل كذلك في أن تساهم الألعاب الافتراضية بتعزيز الاهتمام بالرياضة مجدداً قبيل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يتم الإفصاح عن أية تفاصيل إضافية حيال منافسات "غران توريزمو"، لكن "فيا" لطالما كانت تتعاون مع لعبة منصة بلايستيشن في منافسات كأس الأمم وكأس المصنّعين.

يشار إلى أن لعبة "غران توريزمو" الحصرية لمنصة بلايستيشن قد باعت أكثر من 80 مليون نسخة حول العالم منذ أول إصدار لها عام 1997، ما يجعلها أكبر حصريات المنصة.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" العام الماضي، أكد كازونوري ياموشي مؤلف السلسلة أن نموّ منافسات سباقات المحاكاة كانت عاملاً حاسماً في مساعدة عالم السباقات الحقيقي على الاستمرار والصمود.

فقال: "ذلك أمر علينا ضمانه من أجل بقاء واستمرارية رياضة السيارات مستقبلاً. من الضروري الإبقاء على هذه الفعاليات".

وأكمل: "ليس وكأننا نعمل على هزيمة أو تجاوز السباقات الحقيقية في الواقع. بل إن كل ذلك جزء من الجهود للإبقاء والمحافظة عليها".