ساينز آخر المنضمين إلى تشكيلة المشاركين في جائزة الصين الافتراضية الكبرى

سينضم ساينز إلى زميله لاندو نوريس خلال مجريات الجولة الافتراضية الثالثة، والتي ستشهد زيادة في أعداد السائقين الحقيقيين المشاركين.

وسيقام السباق على حلبة شنغهاي الافتراضية يوم الأحد، وذلك ضمن موعد جائزة الصين الكبرى الفعلية المؤجلة.

وتم تأكيد مشاركة ساينز عبر قنوات الفورمولا واحد على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، حيث سينضم إلى نوريس، شارل لوكلير، أنطونيو جيوفينازي، أليكسندر ألبون، جورج راسل ونيكولاس لاتيفي.

وأحرز لوكلير الفوز في آخر جولة افتراضية لصالح فيراري والتي أقيمت على حلبة ألبرت بارك الأسترالية مكان جائزة فيتنام الكبرى.

خوان مانويل كوريا سائق الفورمولا 2 سيكون أحد المشاركين الجدد كذلك في السباق الافتراضي، حيث سيجاور جيوفينازي مع ألفا روميو. إذ كان ضمن برنامج ألفا روميو للسائقين اليافعين منذ 2019.

ويشارك كوريا بشكل دوري ضمن سباقات المحاكاة كجزء من عملية تعافيه بعد الحادث المروع الذي تعرض له في جائزة سبا شهر أغسطس/آب الماضي.

وسيشارك كالوم إيلوت زميله في الفورمولا 2، إلى جانب لوكلير لصالح فيراري، بينما سينضمّ ألبون إلى تيبو كورتوا لاعب ريـال مدريد لصالح ريد بُل.

ولم تتغير تشكيلة الفرق البقية، بينما سيشارك نوريس، لوكلير، جيوفينازي، ألبون، راسل ولاتيفي ضمن الجولة الأخيرة من سلسلة "السباق من أجل العالم" الخيرية مساء اليوم الجمعة.

ونجحت السلسلة الجديدة حتى الآن بجمع 48.000 دولار أمريكي دعماً لجهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن سباق الصين الافتراضي سينطلق يوم الأحد، وسيتمّ بثه على جميع قنوات الفورمولا واحد في وسائل التواصل، وكذلك على منصة "يوتيوب".