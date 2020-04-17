أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
75 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
68 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / أخبار عاجلة

ساينز آخر المنضمين إلى تشكيلة المشاركين في جائزة الصين الافتراضية الكبرى

المشاركات
التعليقات
ساينز آخر المنضمين إلى تشكيلة المشاركين في جائزة الصين الافتراضية الكبرى
17-04-2020

بات كارلوس ساينز الابن سائق مكلارين آخر المنضمين إلى تشكيلة السائقين المشاركين في سباقات المحاكاة، حيث سيشارك في جائزة الصين الإلكترونية الكبرى خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

سينضم ساينز إلى زميله لاندو نوريس خلال مجريات الجولة الافتراضية الثالثة، والتي ستشهد زيادة في أعداد السائقين الحقيقيين المشاركين.

وسيقام السباق على حلبة شنغهاي الافتراضية يوم الأحد، وذلك ضمن موعد جائزة الصين الكبرى الفعلية المؤجلة.

وتم تأكيد مشاركة ساينز عبر قنوات الفورمولا واحد على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة، حيث سينضم إلى نوريس، شارل لوكلير، أنطونيو جيوفينازي، أليكسندر ألبون، جورج راسل ونيكولاس لاتيفي.

وأحرز لوكلير الفوز في آخر جولة افتراضية لصالح فيراري والتي أقيمت على حلبة ألبرت بارك الأسترالية مكان جائزة فيتنام الكبرى.

خوان مانويل كوريا سائق الفورمولا 2 سيكون أحد المشاركين الجدد كذلك في السباق الافتراضي، حيث سيجاور جيوفينازي مع ألفا روميو. إذ كان ضمن برنامج ألفا روميو للسائقين اليافعين منذ 2019.

ويشارك كوريا بشكل دوري ضمن سباقات المحاكاة كجزء من عملية تعافيه بعد الحادث المروع الذي تعرض له في جائزة سبا شهر أغسطس/آب الماضي.

وسيشارك كالوم إيلوت زميله في الفورمولا 2، إلى جانب لوكلير لصالح فيراري، بينما سينضمّ ألبون إلى تيبو كورتوا لاعب ريـال مدريد لصالح ريد بُل.

ولم تتغير تشكيلة الفرق البقية، بينما سيشارك نوريس، لوكلير، جيوفينازي، ألبون، راسل ولاتيفي ضمن الجولة الأخيرة من سلسلة "السباق من أجل العالم" الخيرية مساء اليوم الجمعة.

ونجحت السلسلة الجديدة حتى الآن بجمع 48.000 دولار أمريكي دعماً لجهود مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن سباق الصين الافتراضي سينطلق يوم الأحد، وسيتمّ بثه على جميع قنوات الفورمولا واحد في وسائل التواصل، وكذلك على منصة "يوتيوب".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

المقال السابق

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل eSports

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري ستشرع في استخدام التطوير الثاني لمحرّكها حال بدء موسم 2020

2
eSports

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

أحدث ملفات الفيديو

NotTheGP المواجهة: معركة نوريس وغوتيريز 01:40
eSports

NotTheGP المواجهة: معركة نوريس وغوتيريز

نهائي NotTheGP المواجهة 02:34
eSports

نهائي NotTheGP المواجهة

بث مباشر: الجائزة الكبرى البديلة من قبل فيلوس إي-سبورتس مع موتورسبورت غايمز 00:00
eSports

بث مباشر: الجائزة الكبرى البديلة من قبل فيلوس إي-سبورتس مع موتورسبورت غايمز

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الثاني 10:30
eSports

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الثاني

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الأول 10:08
eSports

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الأول

أحدث الأخبار

ساينز آخر المنضمين إلى تشكيلة المشاركين في جائزة الصين الافتراضية الكبرى
eSpt

ساينز آخر المنضمين إلى تشكيلة المشاركين في جائزة الصين الافتراضية الكبرى

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة
eSpt

تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة
eSpt

الفورمولا إي تطلق سلسلتَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة

سائقو الفورمولا واحد يجمعون 48.000 دولار أمريكي للتبرعات في أحدث جولات سباقات المحاكاة
eSpt

سائقو الفورمولا واحد يجمعون 48.000 دولار أمريكي للتبرعات في أحدث جولات سباقات المحاكاة

فيرشتابن يتجه للمشاركة في سباقات السيارات الرياضية الإلكترونية
eSpt

فيرشتابن يتجه للمشاركة في سباقات السيارات الرياضية الإلكترونية

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.