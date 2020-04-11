سائقو الفورمولا واحد يعلنون سلسلة "السباق من أجل العالم" لجميع التبرعات الخيرية

ستقام سلسلة "السباق من أجل العالم" على مدار ثلاث ليالٍ خلال الأيام السبعة المقبلة، وستضمّ شبكة انطلاق من نجوم الفورمولا واحد، الفورمولا 2، الفورمولا إي، الفورمولا 3 وسوبر فورمولا.

وسيشارك كل من شارل لوكلير، أليكسندر ألبون، لاندو نوريس، جورج راسل، أنطونيو جوفينازي ونيكولاس لاتيفي، في السلسلة الجديدة الذي سيتمّ بثه عبر الإنترنت.

وكان السائقون يشاركون بالفعل في سباقات لعبة الفورمولا واحد 2019 الإلكترونية، وسط توقف الموسم بسبب جائحة فيروس "كورونا" التي ضربت الكوكب بأسره، لكن السلسلة الجديدة تهدف إلى جمع التبرعات الخيرية.

حيث نشر لوكلير على منصة "تويتر" معلناً عن الحدث: "مسرور للغاية لتحقيق هذا. نحتاج جميعنا إلى الاتحاد في هذا المسعى، وأن نرى كل هذه المجموعات تتجه معاً لهدف واحد لهو شعور رائع".

وستضم كل جولة من السلسلة سباقَين اثنين، وستقام الجولات أيام السبت 11 أبريل/نيسان، الثلاثاء 14 أبريل والجمعة 17 أبريل. وبالنسبة لهدف التبرعات، فقد وضع السائقون رقم 100.000 دولار أمريكي، حيث ستذهب جميع التبرعات لصالح حساب صندوق التضامن لمواجهة مرض "كوفيد-19" الخاص بمنظمة الصحة العالمية.

وأكد أنطونيو فيليكس دا كوستا متصدر ترتيب بطولة الفورمولا إي، وكالوم إيلوم وجيليانو أليزي ناشئا فيراري، نيك كاسيدي بطل سوبر فورمولا، كريستيان لاندغارد ناشئ رينو، إضافة إلى بيترو فيتيبالدي ولويس ديليتراز سائقا فريق هاس للفورمولا واحد، مشاركتهم في السلسلة الجديدة.

وسينضم إلى قائمة المشاركين كذلك تيبو كورتوا لاعب نادي تشيلسي لكرة القدم، والذي شارك كذلك في عدد من سباقات المحاكاة مؤخراً، من بينها فعاليات "فيلوس للرياضة الإلكترونية" بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب".

وسيكمل قائمة المشاركين كل من شون غيلايل، أنطونيو فوكو، آرثر لوكلير، لوكا سالفادوري ولوكا ألبون.

يشار إلى أن نوريس سائق مكلارين أحرز الفوز في كل من حدثي "فيلوس برو" والمواجهة الفردية الأخيرة، بينما أحرز لوكلير الفوز في أولى مشاركاته بالسباقات الإلكترونية ضمن منافسات الجائزة الكبرى الافتراضية للفورمولا واحد.