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eSports / تقرير السباق

سائقو الفورمولا واحد يجمعون 48.000 دولار أمريكي للتبرعات في أحدث جولات سباقات المحاكاة

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سائقو الفورمولا واحد يجمعون 48.000 دولار أمريكي للتبرعات في أحدث جولات سباقات المحاكاة
15-04-2020

تقاسم شارل لوكلير وأليكسندر ألبون الفوز بسباقي أحدث جولة من سباقات المحاكاة الخيرية، حيث نجحت السلسلة بجمع ما يزيد عن 48.000 دولار أمريكي حتى الآن.

تهدف سلسلة "السباق من أجل العالم" الافتراضية التي ينظمها السائقون لوحدهم ومن بينهم ستة من نجوم الفورمولا واحد، إلى جمع 100.000 دولار أمريكي لدعم صندوق منظمة الصحة العالمية لمحاربة فيروس "كورونا".

وأحرز أنطونيو جيوفينازي قطب الانطلاق الأول للسباق الأول من الجولة على حلبة سبا الافتراضية، لكن تمت إعادة التصفيات بسبب خطأ تقني ما تسبب بخسارة سائق ألفا روميو لمركزه.

ونجح لوكا ألبون شقيق أليكسندر بإحراز قطب الانطلاق الأول عند الإعادة، متفوقاً على لوكلير بفارق 0.003 ثانية. بينما تأهل لاندو نوريس سائق مكلارين ثالثاً بفارق 0.038 ثانية خلف المتصدر.

وتراجع لوكا من مركزه إلى الثالث خلال اللفة الافتتاحية، حيث استفاد لوكلير ونوريس من عامل السحب.

وخاض الثنائي معركة تواصلت طوال اللفات الأولى، لكن الغلبة كانت لأصيل موناكو حيث أحرز أول فوز له في سباقات المحاكاة منذ أن فاز بآخر جائزة في الفورمولا واحد الافتراضية.

كريستيان لاندغارد أحرز المركز الثالث، أمام آرثر لوكلير وستوفيل فاندورن.

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السباق الثاني شهد هيمنة ألبون على حلبة باكو الافتراضية. حيث تقدم على لوكلير. وعانى عدة سائقين من انزلاقات مثل آرثر لوكلير، جيوفينازي، أنطونيو فيليكس دا كوستا، ما أدى إلى دفع لوكا للمركز الثالث أمام نيكولاس لاتيفي.

المركز الخامس احتله فاندورن متقدماً على لويس ديليتراز، بينما أنهى تيبو كورتوا لاعب ريـال مدريد بالمركز السابع.

يشار إلى أن الجولة الختامية من سلسلة "السباق من أجل العالم" ستقام مساء يوم الجمعة المقبل.

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