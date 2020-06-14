ريبيليون ويليامز #1 تتغلّب على بايكوليس لتفوز بسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

أُقيم سباق التحمّل الافتراضي، بتنظيم بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي"، ونادي سيارات الغرب وموتورسبورت للألعاب، في ذات عطلة نهاية الأسبوع التي كان من المفترض أن يُقام فيها السباق الحقيقي قبل تأجيله إلى سبتمبر بسبب وباء كورونا.

وتشارك لويس ديليتراز ورافاييلي مارتشيلو سائقا الواقع قيادة السيارة #1 رفقة لاعبَي المحاكاة نيكوديم فيشنفيسكي وكوبا بريجنسكي ضمن السيارة الأولى من أصل أربع سيارات ضمن شراكة بين فريق ريبيليون ريسينغ المشارك في "دبليو إي سي" وفريق سباقات المحاكاة في ويليامز للفورمولا واحد.

وكانت السيارة قد تقدّمت إلى الصدارة للمرّة الأولى عندما واجهت سيارة ريدلاين التي يقودها ماكس فيرشتابن رفقة لاندو نوريس مشاكل تقنيّة أثناء تواجدها في المركز الأوّل في ساعات متأخّرة من الليل.

وحافظت السيارة على أفضليّتها وسيطرت على النصف الثاني من عمر السباق، في الوقت الذي كانت فيه شقيقتها #13 وسيارة بايكوليس #4 الوحيدتين المتواجدتين في ذات لفّة الصدارة معها.

ورُفع العلم الأحمر مع بقاء أقلّ من 4 ساعات على النهاية ما أدّى إلى تقليص الفوارق بين سيارات الصدارة، وحاولت سيارة بايكوليس – التي يقودها سائق بايكوليس على أرض الواقع طوم ديلمان – اتّباع استراتيجيّة وقفات صيانة بديلة.

إذ تعافت تلك السيارة التي حقّقت قطب الانطلاق الأوّل من عقوبة انطلاقة مبكّرة وجهاز محاكاة مكسور في نصف الساعة الأولى من السباق، وتمكّنت من الاقتراب من سيارة ريبيليون #13 صاحبة المركز الثاني في نصف الساعة الأخيرة.

واستغلّ ييرن سيمونسيتش الذي كان يجلس خلف مقودها الوقود الإضافيّ المتاح لتجاوز مايكل رومانيديس مع بقاء 20 دقيقة على النهاية.

لكنّ الأخير تمكّن من إعادة تجاوزه عند نهاية خطّ "مولزان" المستقيم، لكنّ سيمونسيتش أقدم على تجاوزٍ حابسٍ للأنفاس في منعطفات بورشه ليضمن المركز الثاني ويبدأ بالاقتراب من سيارة الصدارة.

وبدأ السلوفيني بتقليص الفارق بالفعل، لكنّه لم يكن قادرًا على تحقيق مكاسب كبيرة، لتعبر سيارة ريبيليون-ويليامز خطّ النهاية محقّقة الفوز بفارق 17.781 ثانية.

وأُجبرت بايكوليس على الاكتفاء بالمركز الثاني، بينما أكملت سيارة ريبيليون الأخرى ترتيب مراكز منصّة التتويج.

وذهب المركز الثاني إلى سيارة البحرين موتورسبورت التي تجاوزت سيارة فيلوس #24 في المراحل الأخيرة.

وبالتطرّق إلى أبرز الضحايا المبكّرين في السباق، فقد توقّفت سيارة فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو على المسار بعد أن نفدت من الوقود في الساعة الأولى. وكان الإسباني بطل العالم مرّتين في الفورمولا واحد قد تلقّى عقوبة التوقّف في خطّ الحظائر بسبب حادثه مع سيمونا دي سيلفسترو سائقة بورشه، وانتهى به المطاف بتطبيق العقوبة عوضًا عن التزوّد بالوقود.

وأُعيدت السيارة إلى السباق خلال فترة العلم الأحمر، وانتهى المطاف بالسائقَين في المركز الـ 17.

أمّا سيارة ريدلاين الخاصة بفيرشتابن ونوريس فقد عادت إلى السباق هي الأخرى في فترة العلم الأحمر الثانية واكتفت بالمركز الـ 25.

بورشه تُسيطر على فئة "جي تي إي" والسيارة #93 تفوز بفارق لفّة

سيطرت سيارة بورشه #93 بقيادة الفائز بلومان نيك تاندي، وآيهانكان غوفن وجوشوا روجرز وتومي أوستغارد على فئة "جي تي إي".

وبعد أن حقّق روجرز قطب الانطلاق الأوّل، تصدّرت السيارة أغلب فترات السباق، وكانت بورشه تتّجه لحجز المراكز الثلاثة الأولى قبل أن تخسر شقيقتاها #91 و#92 بعض الوقت عندما عانتا من مشاكل أثناء تغيير السائقين.

لكنّ السيارة #93 لم تواجه أيّة مشاكل من هذا النوع وتغلّبت على سيارة أستون مارتن #95 بفارق أكثر من لفّة، بينما أكملت سيارة كورفيت المدعومة من رومان غروجان ترتيب الثلاثة الأوائل.

على الجانب الآخر لم تكن مشاركة شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد الأولى في سباق لومان الافتراضيّ في أفضل المستويات وتنغّصت بالمشاكل التقنيّة التي وصلت في مرحلة ما إلى حدّ التسبّب في انقلاب سيارته فيراري "488 جي تي إي" بالكامل في خطّ الحظائر. وحلّت السيارة في المركز الـ 18 في فئتها.