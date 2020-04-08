روسي ينضمّ إلى الجولة الثانية من منافسات "موتو جي بي" الافتراضية

مع توقف موسم 2020 في "موتو جي بي" إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة مرض "كوفيد-19" الذي اجتاح العالم، فإن الدراجين عادوا إلى منازلهم في ظلّ غياب لأية علامات على موعد إطلاق الموسم من جديد.

وبدلاً من السباقات الحقيقية، فإن سلسلة "#StayAtHomeGP" الافتراضية أقامت جولة شارك فيها عشرة دراجين من البطولة، من بينهم ماركيز ومافيريك فينياليس، ضمن سباق من ست لفاتٍ على حلبة موجيللو الافتراضية ضمن لعبة "موتو جي بي 19".

وبعد الاستقبال الجيد من قبل المتابعين، تمّ الإعلان عن جولة ثانية يوم الأحد المقبل.

الجولة الثانية تضمّ 11 دراجاً من البطولة الفعلية، حيث سينافس ثنائي ياماها، خصميهما من هوندا: مارك وأليكس ماركيز، إضافة إلى فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس وفرانسيشكو بانايا دراج براماك.

وسيشارك في الحدث كذلك دانيلو بيتروشي دراج دوكاتي، ميشيل بيرو الدراج الاختباري، إضافة إلى دراجي أل.سي.آر وأفينتيا: تاكاكي ناكاغامي وتيتو راباط.

وستقام الجولة الافتراضية الثانية على حلبة ريد بُل رينغ، مع سباق بطولة عشر لفات مع تصفيات لمدة خمس دقائق.

وكان من المفترض تواجد روسي في الجولة الأولى، لكنه انسحب من المشاركة من دون تقديم أية تبريرات.