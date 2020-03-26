أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
موتو جي بي
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
14 مايو
-
17 مايو
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة مراكش
27 فبراير
-
29 فبراير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا إي
جائزة روما
03 أبريل
-
04 أبريل
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي المكسيك
12 مارس
-
15 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي الأرجنتين
23 أبريل
-
26 أبريل
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / أخبار عاجلة

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي

المشاركات
التعليقات
روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي
26-03-2020

لن يشارك فالنتينو روسي بطل العالم سبع مرات في "موتو جي بي"، ضمن منافسات السباق الإلكتروني الافتراضي الذي سيقام خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.

أعلنت "دورنا" الجهة المروجة لبطولة العالم للدراجات النارية في وقت سابق عن تنظيم سباق افتراضي إلكتروني يشارك فيه أغلب نجوم البطولة الحقيقيين من بينهم روسي ومارك ماركيز، وذلك بعد تأثر موسم 2020 بتفشي جائحة فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

لكن، لاحقاً أعلنت "دورنا" عدم مشاركة روسي في السلسلة الإلكترونية ضمن مؤتمر صحفي عقد لإعلان الدراجين المشاركين.

ولم يتم إيضاح الأسباب وراء ذلك الانسحاب، حيث قالت "دورنا": "بالرغم من التأكيد السابق بالمشاركة، لكن فالنتينو روسي لن يشارك".

وتم الإعلان عن 10 دراجين سيشاركون في السباق الافتراضي الذي يبلغ طوله ستّ لفات على حلبة موجيللو، مع حصة تصفيات مدتها خمس دقائق قبل السباق.

وسيشارك دراجا هوندا ماركيز وكذلك أخوه أليكس في السباق مع مافيريك فينياليس وأليكس أسبارغارو أيضاً.

وكذلك الأمر سيشارك أليكس رينز وجوان مير دراجا سوزوكي، إضافة إلى فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها.

يشار إلى أن السباق الافتراضي لن يشهد مشاركة أيّ من دراجي الرياضة الإلكترونية الرسميين.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية

المقال السابق

ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل موتو جي بي , eSports
قائمة السائقين فالنتينو روسي تسوق الآن

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كامل طاقم مكلارين يعود إلى موطنه بعد الحجر الصحي في أستراليا

2
فورمولا 1

فيتيل على شفير عقوبة الحظر من المشاركة في سباق بعد خطئه في مونزا

3
eSports

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي

أحدث ملفات الفيديو

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الثاني 10:30
eSports

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الثاني

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الأول 10:08
eSports

أهم مجريات سباق البحرين الافتراضي الأول

جائزة البحرين الافتراضيّة من قبل فيلوس 00:00
eSports

جائزة البحرين الافتراضيّة من قبل فيلوس

جائزة البحرين البديلة من قبل فيلوس 00:36
eSports

جائزة البحرين البديلة من قبل فيلوس

لفة على حلبة سنغافورة في لعبة الفورمولا 1 2019 01:49
eSports

لفة على حلبة سنغافورة في لعبة الفورمولا 1 2019

أحدث الأخبار

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي
eSpt

روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي

ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية
eSpt

ماركيز وروسي يشاركان في منافسات "موتو جي بي" الإلكترونية

تحليل: خمسة أمور تعلمناها من سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية
eSpt

تحليل: خمسة أمور تعلمناها من سباقات الفورمولا واحد الإلكترونية

شراكة استراتيجية تجمع بين "موتورسبورت للألعاب" مع "فيلوس إي سبورتس"
eSpt

شراكة استراتيجية تجمع بين "موتورسبورت للألعاب" مع "فيلوس إي سبورتس"

ما هي أفضل ألعاب السباقات لتمضية الوقت بانتظار انطلاق موسم الفورمولا واحد؟
eSpt

ما هي أفضل ألعاب السباقات لتمضية الوقت بانتظار انطلاق موسم الفورمولا واحد؟

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٣٠ أبريل - ٣ مايو
تذاكر
٧ مايو - ١٠ مايو
تذاكر
٢١ مايو - ٢٤ مايو
تذاكر
٤ يونيو - ٧ يونيو
تذاكر
١١ يونيو - ١٤ يونيو
تذاكر
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.