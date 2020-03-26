روسي لن يشارك في سباق "موتو جي بي" الافتراضي

أعلنت "دورنا" الجهة المروجة لبطولة العالم للدراجات النارية في وقت سابق عن تنظيم سباق افتراضي إلكتروني يشارك فيه أغلب نجوم البطولة الحقيقيين من بينهم روسي ومارك ماركيز، وذلك بعد تأثر موسم 2020 بتفشي جائحة فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.

لكن، لاحقاً أعلنت "دورنا" عدم مشاركة روسي في السلسلة الإلكترونية ضمن مؤتمر صحفي عقد لإعلان الدراجين المشاركين.

ولم يتم إيضاح الأسباب وراء ذلك الانسحاب، حيث قالت "دورنا": "بالرغم من التأكيد السابق بالمشاركة، لكن فالنتينو روسي لن يشارك".

وتم الإعلان عن 10 دراجين سيشاركون في السباق الافتراضي الذي يبلغ طوله ستّ لفات على حلبة موجيللو، مع حصة تصفيات مدتها خمس دقائق قبل السباق.

وسيشارك دراجا هوندا ماركيز وكذلك أخوه أليكس في السباق مع مافيريك فينياليس وأليكس أسبارغارو أيضاً.

وكذلك الأمر سيشارك أليكس رينز وجوان مير دراجا سوزوكي، إضافة إلى فابيو كوارتارارو دراج بيتروناس ياماها.

يشار إلى أن السباق الافتراضي لن يشهد مشاركة أيّ من دراجي الرياضة الإلكترونية الرسميين.