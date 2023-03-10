موتورسبورت للأعمال
رقم قياسي لأعداد متابعي سلسلة سباقات لومان الافتراضية 2022-2023
نشرت اليوم، "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في تطوير ألعاب السباقات، والناشر والمزوّد الرسمي لأنظمة المحاكاة لمجموعة من أهم بطولات وسلاسل سباقات السيارات حول العالم، أحدث تقاريرها حول سلسلة لومان الافتراضية المؤلفة من خمس جولات، منذ سبتمبر 2022 حتى يناير 2023، والتي شهدت أرقاماً قياسية في عدد المتابعين عبر الإنترنت وشاشات التلفاز.
أقيمت سلسلة السباقات الافتراضية على مدار خمسة أشهر على حلبات افتراضية تحاكي الواقع بدقة كبيرة: البحرين، مونزا، سبا وسيبرينغ، بينما كانت الجولة الأخيرة هي سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الشهير.
وشارك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، 45 سيارة نموذجية "إل إم بي" وجي بي، مع 180 سائقاً من 41 بلداً حول العالم.
ونافست الفرق على مجموع جوائز وصل إلى ربع مليون دولار أمريكي، مع تمثيل فعلي لعدة مصنّعين أمثال ألبين، بي ام دبليو، فيراري، مرسيدس، بيجو وبورشه.
وبالرغم من المشاكل التقنية التي حصلت، والتي تم البحث فيها وحلّها، وصل 37 مشاركاً لخط النهاية بعد منافسات حماسية.
Photo by: Motorsport Games
8.5 مليون متفرج عبر التلفاز، وقنوات العرض حسب الطلب والمنصات الرقمية، تابعوا السباق الافتراضي. حيث تم عرض منافساته على مدار 25 ساعة متواصلة ضمن برامج خاصة في 68 قناة بثّ عالمية في أربع قارات، مثل يوروسبورت، سي.ان.بي.سي، فوكس/ديزني وموتورترند. وبعد المعارك المذهلة بين مجموعة من أفضل السائقين الحقيقيين وسائقي المحاكاة، فازت بورشه بالسباق ضمن فئة ال ام بي، وفريق بي ام دبليو ريد لاين ضمن فئة جي تي.
بعض الإحصائيات من موسم سلسلة سباقات لومان الافتراضية:
- 558 ساعة من المحتوى
- 36 مليون تفاعل على قنوات التواصل الاجتماعي بزيادة قدرها 19 بالمئة عن العام الماضي
- 10 مليون مشاهدة للفيديو بزيادة 43 بالمئة عن العام الماضي
- 8.5 مليون متابع عبر جميع وسائل المتابعة لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي لوحده
- حامل لقب بطولة العالم للفورمولا واحد، وكذلك بطلا فورمولا 2 و3، شاركوا في سباق لومان 24 ساعة
- 227 سائقاً من 41 جنسية عالمية
- 40 مشاركة كاملة للموسم ضمن فئتين: 29 في ال ام بي و21 في جي تي، مع خمس سيارات إضافية شاركت في سباق لومان 24 ساعة
- 164 جهاز محاكاة في 38 بلداً حول العالم بزيادة 41 بالمئة عن العام الماضي
- 356 لفة أكملها الفائز: سيارة فريق ريدلاين 07 رقم 2 (دروغوفيتش، روزنكفيست، بينيت، لولهام)
- 365.033 كيلومتراً من التسابق على مدار خمس جولات، حيث لم تحصل مشاكل تقنية إلا في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
- 36.951 تجاوزاً
- 2.226 وقفة صيانة
من جهته، قال بيير فيون رئيس نادي سيارات الغرب "إيه سي أو": "من المشجع للغاية رؤية هذا النجاح، بالرغم من المشاكل التقنية التي واجهت سباق لومان 24 ساعة. تسرنا رؤية تزايد شعبية سباقات التحمل الافتراضية ونحن نتطلع قدماً لإطلاق لعبة لومان الإلكترونية الرسمية".
أما جيرار نيفو، المدير التنفيذي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي، فقال: "بالنيابة عن كامل طاقم العمل في سلسلة سباقات لومان الافتراضية، نود تقديم الشكر العميق لجميع المشاركين والفرق، إلى شركائنا على دعمهم المتواصل وإلى ملايين المتابعين حول العالم. نحن نسعى على الدوام لدفع التقنية إلى الأمام وكذلك ضمن النواحي الرياضية والتنظيمية. في بعض الأحيان لا تسير الأمور كما نطمح، لكننا نتعلم ونتقدم للأمام. مستقبل هذه السلسلة مشرق".
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