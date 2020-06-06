"دبليو إي سي" تأمل أن يجذب سباق لومان 24 ساعة الافتراضي اهتمام سائقين من خارج البطولة

عقب تأجيل سباق لومان 24 ساعة الحقيقي حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل بسبب جائحة "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره، تمّ الإعلان عن إقامة سباق تحمل افتراضي بديل ضمن الموعد الأصلي يومي 13-14 يونيو/حزيران الحالي.

وجذب هذا الحدث الافتراضي اهتمام العديد من نجوم السباقات من خارج عالم البطولة، أمثال نجوم الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن، شارل لوكلير ولاندو نوريس، إذ لم يشارك أي منهم بالسباق العريق من قبل.

وقال نيفو في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا ما يمكننا فعله مع سباقٍ افتراضي".

وأكمل: "أن نحظى بجميع أولئك النجوم من جميع فئات سباقات السيارات ما يعتبر عادة أمراً صعباً جداً، لأنهم عادة يشاركون ضمن فئاتهم".

وتابع: "لست واثقاً من إمكانية ذلك، لو كانت الأمور تسير على طبيعتها".

وأردف: "عندما بدأنا مناقشة الفكرة، تلقينا الكثير من ردات الفعل الإيجابية من قبل الفرق والسائقين وكل من ناقشناهم بالمسألة".

واستكمل: "عندما تناقش مثل ذلك مع السائقين، مثل فرناندو ألونسو على سبيل المثال: هذا الرجل بطل رائع، لقد فاز بكل شيء! من بين ذلك سباق لومان 24 ساعة مرتين! قلتُ: ’هل أنت مهتم؟’، وأجاب: ’بالتأكيد مهتم!’".

واسترسل: "عندما رأيت أولى التجارب التي قمنا بها منذ يومين، وجدتُ أنه وصل إلى المستوى المطلوب مباشرة. وهو يبذل جهداً كبيراً في ذلك".

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بالمقابل، يبدو نيفو متحمساً لفكرة أن السباق الافتراضي يمثل تمهيداً للسباق الحقيقي لسائقين أمثال فيرشتابن، لوكلير ونوريس.

فقال: "بالنسبة للسائقين اليافعين، أنا واثق تماماً أن أغلبيتهم يحلمون بالمشاركة في لومان يوماً ما، لأنه السباق الذي تودّ المشاركة فيه بكل تأكيد".

وأردف: "إنهم يافعون الآن، لذا فإنهم يركزون على مسيراتهم المهنية وذلك أمر منطقي. لكنهم باتوا يحظون بفرصة المشاركة الافتراضية بالسباق، وتلك هي البداية".

وأكمل: "نعلم أن فيرشتابن أو لوكلير أو سائقي الفورمولا واحد الحاليين بوسعهم تحقيق النجاحات في فئتهم. لكن نود رؤيتهم ينافسون ليلاً نهاراً على الفوز في لومان الحقيقي".

وتابع: "إن كان بوسعك تحقيق لقب بطولة العالم في الفورمولا واحد، وتحرز الفوز في لومان يوماً ما، ومن ثم تفوز في إندي 500 على سبيل المثال، فسيكون ذلك مثالياً!".

واسترسل: "ذلك بالضبط ما حصل مع فرناندو ألونسو. نكنّ احتراماً كبيراً له، بداية لأنه بطل رائع مع مسيرة مهنية مذهلة. لكنه تحلى بالشجاعة لخوض منافسات لومان، وهذا ما يميزه عن أبطال العالم الآخرين".

واستطرد: "العديد منهم يتردد. لكن ألونسو، خاطر وشارك. بروحه المعنوية العالية. بالنسبة لي، ذلك مثال على البطل المتكامل. وها هو حالياً يحاول الفوز بسباق إندي 500".

واختتم: "ما يقوم به هذا الشخص في مسيرته المهنية مذهل للغاية".

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.