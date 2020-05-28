أهم الأحداث
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
موتو جي بي
آر
موتو جي بي
جائزة ألمانيا الكبرى
تذاكر
18 يونيو
-
21 يونيو
Canceled
آر
موتو جي بي
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Canceled
فورمولا إي
آر
فورمولا إي
جائزة جاكرتا
05 يونيو
-
06 يونيو
الحدث التالي خلال
7 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا إي
جائزة برلين
20 يونيو
-
21 يونيو
الحدث التالي خلال
22 يوماً
شاهد الجدول الكامل
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
6 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
16 يوليو
-
19 يوليو
Postponed
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
eSports / سباق لومان الافتراضي / أخبار عاجلة

دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

المشاركات
التعليقات
دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
28-05-2020

أنطونيو فيليكس دا كوستا متصدر ترتيب الفورمولا إي وكذلك فيليكس روزنكفيست نجم إندي كار، سيكونان من بين المشاركين في منافسات سباق لومان 24 ساعة الإلكتروني الشهر المقبل.

بعد تأجيل مجريات سباق لومان 24 ساعة الحقيقي بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أطلقت شراكةٌ بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المنظمة للسباق الأسطوري، وبالتعاون مع بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، حدث سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على منصة "آر.فاكتور 2" في موعد السباق الأساسي يومَي 13 - 14 يونيو/حزيران.

وتنص القوانين على ضرورة وجود سائقَين احترافيين على الأقل ضمن الفريق الواحد يحملان رخصة "فيا" الدولية، وسائقَي محاكاة على الأكثر ضمن الفريق.

وسيقود دا كوستا سائق "دي.أس تيتشيتا" سيارة أوريكا 07 من فئة "إل إم بي 2" الافتراضية من تحضير فريق "جوتا سبورت"، إلى جانب فريق "ريد لاين" الاحترافي في سباقات المحاكاة، مع روزنكفيست سائق "شيب غاناسي" ورودي فان بورين وكيفن سيغي نجمَي سباقات المحاكاة.

وكان فان بورين قد فاز بجائزة "أسرع لاعب في العالم" لعام 2017، لينال وظيفة سائق محاكاة مع مكلارين. بينما أحرز سيغي الفوز ببطولة "مكلارين شادو بروجكت" للسباقات الإلكترونية العام الماضي.

وسيشارك الفريق كذلك بسيارة "إل إم بي 2" ثانية، يقودها السائقان ويل ستيفز وغابرييل أوبري، إلى جانب سائقي المحاكاة دومينيك فاربر وأليكسي أوزي-جاكولا.

وتمّ الإعلان كذلك عن مشاركة منفردة لفريق "ريد لاين" تضمّ سائقي الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس.

وسيشاركان إلى جانب فريق رومان غروجان سائق هاس في الفورمولا واحد، الذي يضم دانيال جونكاديلا سائق "دي تي أم" السابق وسائق المحاكاة الحالي، إضافة إلى ماتياس بيتشي سائق سباقات التحمل.

وسيشارك الفريق الذي يضم كذلك إيرهان ياجوفسكي وريستو كابيت، ضمن فئة "جي تي إي" مع سيارة كورفيت.

وستشارك ويليامز بأربع سيارات من الفئة النموذجية الثانية بالتعاون مع ريبيليون، الفريق الذي سيترك منافسات رياضة السيارات بعد سباق لومان 24 ساعة الحقيقي المقبل.

بالمقابل، سيشارك أوليفييه بانيس سائق الفورمولا واحد السابق إلى جانب ابنه، على متن إحدى سيارتَي فريقه المشارك ضمن الفئة الثانية النموذجية كذلك.

يشار إلى أن فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وجيانكارلو فيزيكيلا كانا من بين أولى الأسماء التي أعلنت مشاركتها على متن سيارة فيراري 488 جي تي إي.

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
غاسلي وفاندورن وفيرن ينضمون للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

المقال السابق

غاسلي وفاندورن وفيرن ينضمون للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل لومان , eSports
الحدث سباق لومان الافتراضي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

2
eSports

دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

44د
3
فورمولا 1

رسمياً: تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 في الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

أستون مارتن تعين مويرز رئيس "إيه أم جي" بمنصب المدير التنفيذي

5
فورمولا 1

آخر مستجدّات روزنامة 2020 للفورمولا واحد على ضوء قيود بريطانيا

أحدث ملفات الفيديو

مباشر: منافسات رالي كروس العالمية الإلكترونية - نسخة أبوظبي 03:30:00
eSports
21د

مباشر: منافسات رالي كروس العالمية الإلكترونية - نسخة أبوظبي

الجولة الثامنة: مجريات السباق الثالث في إنترلاغوس 02:01
eSports

الجولة الثامنة: مجريات السباق الثالث في إنترلاغوس

الجولة الثامنة: مجريات السباق الثاني في إنترلاغوس 01:21
eSports

الجولة الثامنة: مجريات السباق الثاني في إنترلاغوس

الجولة الثامنة: مجريات السباق الأول في فيليب آيلاند 01:30
eSports

الجولة الثامنة: مجريات السباق الأول في فيليب آيلاند

مباشر: الجولة الخامسة من تحدي 01:00:00
eSports

مباشر: الجولة الخامسة من تحدي "دي تي أم" الكلاسيكي

أحدث الأخبار

دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

غاسلي وفاندورن وفيرن ينضمون للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

غاسلي وفاندورن وفيرن ينضمون للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
eSpt

فيرشتابن ونوريس يشاركان في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية
eSpt

أبت يشرح الأسباب وراء "فضيحة" منافسات الفورمولا إي الإلكترونية

لورينزو يعود إلى المنافسات من بوابة جائزة سيلفرستون الافتراضية
eSpt

لورينزو يعود إلى المنافسات من بوابة جائزة سيلفرستون الافتراضية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.