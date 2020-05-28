دا كوستا وروزنكفيست وفريق غروجان من بين المشاركين في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

بعد تأجيل مجريات سباق لومان 24 ساعة الحقيقي بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بأسره، أطلقت شراكةٌ بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المنظمة للسباق الأسطوري، وبالتعاون مع بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، حدث سباق لومان 24 ساعة الافتراضي على منصة "آر.فاكتور 2" في موعد السباق الأساسي يومَي 13 - 14 يونيو/حزيران.

وتنص القوانين على ضرورة وجود سائقَين احترافيين على الأقل ضمن الفريق الواحد يحملان رخصة "فيا" الدولية، وسائقَي محاكاة على الأكثر ضمن الفريق.

وسيقود دا كوستا سائق "دي.أس تيتشيتا" سيارة أوريكا 07 من فئة "إل إم بي 2" الافتراضية من تحضير فريق "جوتا سبورت"، إلى جانب فريق "ريد لاين" الاحترافي في سباقات المحاكاة، مع روزنكفيست سائق "شيب غاناسي" ورودي فان بورين وكيفن سيغي نجمَي سباقات المحاكاة.

وكان فان بورين قد فاز بجائزة "أسرع لاعب في العالم" لعام 2017، لينال وظيفة سائق محاكاة مع مكلارين. بينما أحرز سيغي الفوز ببطولة "مكلارين شادو بروجكت" للسباقات الإلكترونية العام الماضي.

وسيشارك الفريق كذلك بسيارة "إل إم بي 2" ثانية، يقودها السائقان ويل ستيفز وغابرييل أوبري، إلى جانب سائقي المحاكاة دومينيك فاربر وأليكسي أوزي-جاكولا.

وتمّ الإعلان كذلك عن مشاركة منفردة لفريق "ريد لاين" تضمّ سائقي الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس.

وسيشاركان إلى جانب فريق رومان غروجان سائق هاس في الفورمولا واحد، الذي يضم دانيال جونكاديلا سائق "دي تي أم" السابق وسائق المحاكاة الحالي، إضافة إلى ماتياس بيتشي سائق سباقات التحمل.

وسيشارك الفريق الذي يضم كذلك إيرهان ياجوفسكي وريستو كابيت، ضمن فئة "جي تي إي" مع سيارة كورفيت.

وستشارك ويليامز بأربع سيارات من الفئة النموذجية الثانية بالتعاون مع ريبيليون، الفريق الذي سيترك منافسات رياضة السيارات بعد سباق لومان 24 ساعة الحقيقي المقبل.

بالمقابل، سيشارك أوليفييه بانيس سائق الفورمولا واحد السابق إلى جانب ابنه، على متن إحدى سيارتَي فريقه المشارك ضمن الفئة الثانية النموذجية كذلك.

يشار إلى أن فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وجيانكارلو فيزيكيلا كانا من بين أولى الأسماء التي أعلنت مشاركتها على متن سيارة فيراري 488 جي تي إي.

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.