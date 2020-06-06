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eSports / سباق لومان 24 ساعة الافتراضي / أخبار عاجلة

حفل للدي جاي العالمي "ذي ايفينر" خلال سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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حفل للدي جاي العالمي "ذي ايفينر" خلال سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
06-06-2020

حيث أنّ سباق لومان 24 ساعة الافتراضي لن يكون نسخة اعتيادية من حدث التحمل العريق، فإنّ تريستان كاسارا - المعروف بـ "ذي ايفينر" - ليس كذلك الدي جاي والمنتج الموسيقي المعتاد، إذ سيأخذ المتعة الترفيهية إلى مستوىً آخر خلال نهاية الأسبوع في 13 و14 يونيو/حزيران مع حفل افتراضي مباشر مميّز للغاية.

سيؤدّي الفرنسي حفلًا حصريًا مدته 45 دقيقة خلال ليلة انطلاق سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، مُحاكيًا بذلك الحفل الموسيقي المباشر الذي كان يُقام عادة خلال الحدث الحقيقي.

ولطالما ارتبطت الموسيقى ورياضة السيارات، حيث سيكون بوسع المشجّعين حول العالم سماع أفضل أعمال "ذي ايفينر" التي ستُلهب الحماسة بداخلهم بينما يشاهدون السائقين وهم يدورون حول حلبة لومان الشهيرة.

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وتعقيبًا على مشاركته تلك قال ذي ايفينر: "حظيت بفرصة لعب الموسيقى ضمن أحداث في بطولة العالم للتحمّل وسباق لومان 24 ساعة في الماضي، إذ أنني مسرور بأن أشارك موسيقاي مع الأركان الأربعة للعالم خلال هذه النسخة الأولى من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي".

ويُعدّ "ذي ايفينر" بكلّ تأكيد أحد الأساتذة عندما يتعلّق الأمر بلعب الموسيقى على أدواته الإلكترونية مستعينًا ببرامج الحاسوب المساندة، مثلما هو الحال مع سائقي السباقات المحترفين وسائقي المُحاكاة الذين ينافسون ضمن ذلك الحدث الفريد خلف حواسيبهم.

وقد درس ومارس الموسيقي الفرنسي البيانو الكلاسيكي منذ سن الخامسة، حيث أنّ معروف بمزج حيه لموسيقى "ديب هاوس" مع "الإلكترو"، إلى جانب تأثّره بموسيقى "ريذم ان بلوز" و"السول".

وكان "ذي ايفينر" السفير الموسيقي لدى "دبليو إي سي" لموسم 2015، حيث لعب موسيقاه ضمن حفلات خاصة في منطقة المشجّعين خلال كل جولة من البطولة.

جديرٌ بالذكر أنّ حفل "ذي ايفينر" سيبدأ يوم السبت 13 يونيو/حزيران في الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت فرنسا خلال منتصف السباق.

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