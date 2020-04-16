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تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة

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تحديد موعد إصدار لعبة الفورمولا واحد 2020 مع حزمة "شوماخر" الخاصة
16-04-2020

أعلنت شركة "كودماسترز" عن تحديد موعد إطلاق لعبة فورمولا واحد الإلكترونية 2020 شهر يوليو/تموز المقبل، حيث ستضمّ نمطاً لإدارة الفريق للمرة الأولى في تاريخ السلسلة.

يأتي هذا الإعلان ليبدد أية شكوك حيال تأثير جائحة مرض "كوفيد-19" على موعد الإطلاق الرسمي للعبة الإلكترونية الشهيرة، والتي باتت ستطلق حالياً قبل أسبوع من موعد انطلاق جائزة بريطانيا الكبرى في 10 يوليو/تموز (التي ما زالت مهددة بدورها).

ويتصدر نمط "إدارة الفريق" الجديد لائحة أهم التعديلات المرتقبة في اللعبة الجديدة، حيث بات بإمكان اللاعبين إنشاء وإدارة 10 فرق.

وسيتمكن اللاعب من اللعب كسائق مع فريق إلى جانب إدارة عشرة فرق ضمن نمط لعب فردي كامل من 22 سباقاً. وهناك كذلك خيار نمط اللعب الفردي بمواسم أقصر من 10 إلى 16 سباقاً.

وبالرغم من تأجيل السباقات الحقيقية الفعلية بسبب انتشار فيروس "كورونا" في أنحاء الكوكب بأسره، لكن حلبتي هانوي وزاندفورت ستتواجدان ضمن السلسلة الإلكترونية للمرة الأولى.

وللاحتفال بمرور 70 عاماً على الفورمولا واحد، وسعي لويس هاميلتون لمعادلة ألقاب مايكل شوماخر خلال موسم 2020 (المعلق حتى الآن)، فستضمّ اللعبة الإلكترونية طيفاً واسعاً من أشهر السيارات التي قادها البارون الأحمر كهدية خاصة عند الطلب المسبق.

وستضمّ نسخة "شوماخر الخاصة من لعبة الفورمولا واحد 2020" أربعة سيارات، من بينها تلك التي شارك بها للمرة الأولى في الفئة الملكة: جوردان 191، وكذلك سيارتَي بينيتون الفائزتين باللقب، وسيارة فيراري أف1-2000.

وسيشهد نمط "تقسيم الشاشة بين لاعبَين" عودة كذلك إلى اللعبة، بعد غياب منذ نسخة 2014. كما تمّ تأكيد تواجد بطولة الفورمولا 2 أيضاً.

حيث قال بول جيل مدير اللعبة: "ستكون نسخة 2020 من لعبة الفورمولا واحد الإلكترونية، الأكبر والأكثر إبداعاً حتى الآن".

وأكمل: "سيلاحظ لاعبونا أسلوب لعب أكثر عمقاً مع تقديم ميزة ’فريقي’ الجديدة كلياً، إلى جانب ثلاثة مواسم قابلة للتعديل في عدد السباقات ما يسمح لهم باختيار حلباتهم المفضلة".

واختتم: "في موسم يسعى خلاله لويس هاميلتون لتحقيق لقبه السابع، نحتفل بأعظم سائق في التاريخ مع حزمة ’مايكل شوماخر الخاصة’ والتي نعلم بأنها ستنال شعبية كبيرة بين مجتمع اللاعبين".

يشار إلى أن لعبة الفورمولا واحد 2020 الإلكترونية ستتوافر على أجهزة أكسبوكس ون، بلايستيشن 4 والحاسب الشخصي، إضافة إلى منصة "غوغل ستاديا" للمرة الأولى.

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القائمة

F1 2020 Alfa Romeo

F1 2020 Alfa Romeo
1/5

الصورة من قبل: كود ماسترز

F1 2020 Alpha Tauri

F1 2020 Alpha Tauri
2/5

الصورة من قبل: كود ماسترز

F1 2020 1995 Benetton

F1 2020 1995 Benetton
3/5

الصورة من قبل: كود ماسترز

F1 2020 1994 Benetton

F1 2020 1994 Benetton
4/5

الصورة من قبل: كود ماسترز

F1 2020 1994 Benetton

F1 2020 1994 Benetton
5/5

الصورة من قبل: كود ماسترز

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