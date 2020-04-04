تتويج فيرشتابن بلقب سلسلة ريدلاين لمحترفي السباقات الإلكترونية

شهدت الجولة الأخيرة من سلسلة ريدلاين مشاركة 35 سائقًا محترفًا تنافسوا على سيارات "ال ام بي2" حول حلبة سوزوكا ضمن لعبة "آي ريسينغ".

وقد فاز فيرشتابن بستّة من السباقات العشرة الأولى، حيث حُرم الفوز بالسباق السابع بسبب تعطّل حاسوبه الشخصي وعدم قدرته على الانطلاق من المركز الأوّل في الجولة الأخيرة حول حلبة إنترلاغوس.

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أمّا أقرب ملاحقيه فان دير ليند فقد فاز بكلا السباقين في سوزوكا منطلقًا من المركز الأوّل، حيث كان ذلك الفوز الثاني له بجولة من سباقين في السلسلة، حيث سبق وفاز بسباقي السوبركارز في واتكينز غلين الأسبوع الماضي.

وقد انطلق فيرشتابن من الصف الأوّل بجوار فان دير ليند في كلا السباقين، حيث تمكّن سائق ريد بُل في الفورمولا واحد من تجاوز بطل "أيه دي أيه سي جي تي ماسترز" في 2019 خلال اللفّة الافتتاحية من السباق الأوّل.

مع ذلك، خرج فيرشتابن عن المسار في بداية اللفّة التالية بعد احتكاك طفيف، ليتراجع إلى المركز السابع.

لكن الدراما لم تقف عند هذا الحد بالنسبة لفيرشتابن، حيث حاول تجاوز سائق الفورمولا إي السابق توم ديلمان مرتكبًا خطأ تسبب في تراجعه أكثر في الترتيب إلى المركز التاسع.

وقد تمكّن الهولندي الشاب من العودة متجاوزًا الفائز بجائز ماكاو الكبرى العام الماضي ريتشارد فيرسكور، ومتصدّر الفورمولا إي الحالي أنطونيو فيلكس دا كوستا وديلمان ليُكمل السباق في المركز السادس.

فيما فاز فان دير ليند بالسباق أمام صاحب الألقاب في منافسات السيارات السياحية في الأرجنتين أوغستين كانابينو وسائق "دي تي ام" السابق دانييل جانكاديلا.

وتمكّن فيرشتابن بسهولة من حسم اللقب لصالحه في السباق الختامي بحلوله بالمركز الثالث خلف الفائز فان دير ليند وسائق مكلارين في الفورمولا واحد لاندو نوريس.

وتعقيبًا على ذلك، قال فيرشتابن بعد السباق: "كنت لأفوز بالسباق الأوّل، لكن حدث ما حدث. تمحور الأمر حول تجميع النقاط، وهذا ما كنت أحتاجه بعد تعطّل حاسوبي بعد إنترلاغوس، وإلّا كنت لأفوز به. تلك السيارات ممتعة، كان ذلك يومي الأوّل في قيادتها.

جديرٌ بالذكر أنّ 60 نقطة فصلت فيرشتابن عن فان دير ليند بعد 12 سباقًا بين الفورمولا 3، جي تي إي، سوبركارز و "ال ام بي2" على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما نشير إلى أنّ نوريس أكمل المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب النقاط أمام جانكاديلا.

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