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بعد خوضه سباقاتها الإكترونية: نوريس يرغب بقيادة السيارات الرياضية الحقيقية

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بعد خوضه سباقاتها الإكترونية: نوريس يرغب بقيادة السيارات الرياضية الحقيقية
18-05-2020

كشف لاندو نوريس رغبته في قيادة السيارات الرياضية على حلبة حقيقية، وذلك بعدما خاض مشاركته الأولى في سباقاتها الافتراضية.

كان سائق مكلارين واحدًا من خمسة مشاركين من خارج البطولة ضمن منافسات سلسلة السباقات الإلكترونية للسيارات الرياضية، حيث قاد سيارة ثالثة لفريق "واكينشو أندريتي يونايتد هولدين".

وبينما أظهر البريطاني الشاب وتيرة قوية للمنافسة في المقدمة، حيث تأهّل ثالثًا، لكنّ نتائجه تأثّرت بدخوله إلى خط الحظائر على نحوٍ هزلي بعض الشيء خلال سباق شبكة الانطلاق المعكوسة، كما كان متأخّرًا بلفّة خلال السباق الختامي الذي امتد لـ 14 لفّة.

مع ذلك، خرج البريطاني من تلك التجربة راغبًا في المزيد، حيث كشف نوريس عقب السباق أنّه متحمّس لاختبار السيارة الحقيقية.

ومن المحتمل جدًا أن يحدث ذلك أيضاً، بالنظر إلى أنّ رئيس مكلارين زاك براون يمتلك سيارة "هولدين ريسينغ تيم كومودور" الفائزة بسباق باثورست 1000 ميل في 2011 ضمن مجموعته في المملكة المتحدة.

"100 بالمئة" قال نوريس عند سؤاله عقب السباق الافتراضي إذا ما كان يريد اختبار السيارة الحقيقية.

وأضاف: "يملك زاك واحدة في الحقيقة، ذهبنا إلى يوم تجارب على الحلبة في إحدى المرّات قبل بضعة أعوام، لم أحصل على فرصة قيادتها هناك، لكنه قال بأنه سيسمح لي بقيادتها إذا ما ذهبنا إلى أحد هذه الأيام مرّة أخرى".

وتابع: "أودّ اختبارها بالفعل. ولا سيّما كونها ممتعة للغاية في قيادتها كذلك على جهاز المُحاكاة. أثق في أنّها أكثر متعة في قيادتها على حلبة سباق حقيقية".

يُشار إلى أنّ كلا من كارلوس ساينز الإبن والأب قد قاد سيارة براون "هولدين" على حلبة نافارا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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