بايكوليس وبوورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

بتنظيمه من قبل "دبليو إي سي"، ونادي سيارات الغرب وموتورسبورت للألعاب، سيُقام سباق التحمّل الافتراضيّ في عطلة نهاية الأسبوع الحاليّة التي كان من المفترض أن يُقام فيها سباق لومان 24 ساعة قبل تأجيله إلى سبتمبر.

ونجح سيمونسيتش اللاعب السلوفيني المختصّ في منصّة "آر.فاكتور2" في تحقيق أسرع الأزمنة البالغ 3:23.380 دقيقة خلال حصّة التصفيات الممتدّة لـ 20 دقيقة.

ويتشارك السلوفيني سيارة فريق بايكوليس الوحيدة مع جيسبر بيدرسون سائق المحاكاة الآخر، إلى جانب إستيبان غورييري وصيف بطولة العالم للسيارات السياحيّة لموسم 2019 وتوم ديلمان سائق الفورمولا إي السابق الذي شارك مع فريق بايكوليس في النسختين السابقتين من لومان.

في المقابل سينطلق من المركز الثاني فريقٌ مدعومٌ من "دبليو آر تي" عبر سائقين دريس فانتور وكيلفن فان دير ليندي، بينما أكمل فريق سيز موتورسبورت ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتواجدت سيارة ريبيليون الأولى – وهو الفريق المدعوم من قبل ويليامز للرياضات الإلكترونيّة - في المركز الرابع، بينما ستنطلق سيارة فريق ريدلاين التي يتشارك قيادتها نجما الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس من المركز الخامس.

أمّا ستوفيل فاندورن الفائز مؤخّرًا بتحدّي سباقات المحاكاة في الفورمولا إي فقد كان من بين قلّة من سائقي الواقع الذين شاركوا في الحصّة، وتأهّل في مركزٍ سادسٍ مثيرٍ للإعجاب لصالح فريق فيلوس إي.سبورست في مواجهة أغلب المشاركين من متسابقي المحاكاة المختصين.

وتواجدت سيارتا جوتا في المركزين السابق والتاسع، وتوسّطتها سيارة ريبيليون/ويليامز الثانية.

وأكملت سيارة فيلوس ترتيب العشرة الأوائل بحضور حامل لقب الرياضات الإلكترونيّة في لومان جايمس بالدوين بجوار ساشا فينيتراز سائق السوبر فورمولا.

في أثناء ذلك سينطلق فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو من المركز الـ 13، بينما ستنطلق سيارات تويوتا من المراكز 17، و18 و22 على التوالي.

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