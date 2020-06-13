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eSports / سباق لومان 24 ساعة الافتراضي / تقرير التجارب التأهيليّة

بايكوليس وبوورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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بايكوليس وبوورشه في قطب الانطلاق الأوّل لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي
13-06-2020

سينطلق فريق بايكوليس المشارك في فئة "ال.ام.بي1" من بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" من المركز الأوّل في سباق لومان 24 ساعة الافتراضيّ بعد أن حقّق سائق المحاكاة الخاص به يرنيي سيمونسيتش أسرع الأزمنة في التصفيات.

بتنظيمه من قبل "دبليو إي سي"، ونادي سيارات الغرب وموتورسبورت للألعاب، سيُقام سباق التحمّل الافتراضيّ في عطلة نهاية الأسبوع الحاليّة التي كان من المفترض أن يُقام فيها سباق لومان 24 ساعة قبل تأجيله إلى سبتمبر.

ونجح سيمونسيتش اللاعب السلوفيني المختصّ في منصّة "آر.فاكتور2" في تحقيق أسرع الأزمنة البالغ 3:23.380 دقيقة خلال حصّة التصفيات الممتدّة لـ 20 دقيقة.

ويتشارك السلوفيني سيارة فريق بايكوليس الوحيدة مع جيسبر بيدرسون سائق المحاكاة الآخر، إلى جانب إستيبان غورييري وصيف بطولة العالم للسيارات السياحيّة لموسم 2019 وتوم ديلمان سائق الفورمولا إي السابق الذي شارك مع فريق بايكوليس في النسختين السابقتين من لومان.

في المقابل سينطلق من المركز الثاني فريقٌ مدعومٌ من "دبليو آر تي" عبر سائقين دريس فانتور وكيلفن فان دير ليندي، بينما أكمل فريق سيز موتورسبورت ترتيب الثلاثة الأوائل.

وتواجدت سيارة ريبيليون الأولى – وهو الفريق المدعوم من قبل ويليامز للرياضات الإلكترونيّة - في المركز الرابع، بينما ستنطلق سيارة فريق ريدلاين التي يتشارك قيادتها نجما الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس من المركز الخامس.

أمّا ستوفيل فاندورن الفائز مؤخّرًا بتحدّي سباقات المحاكاة في الفورمولا إي فقد كان من بين قلّة من سائقي الواقع الذين شاركوا في الحصّة، وتأهّل في مركزٍ سادسٍ مثيرٍ للإعجاب لصالح فريق فيلوس إي.سبورست في مواجهة أغلب المشاركين من متسابقي المحاكاة المختصين.

وتواجدت سيارتا جوتا في المركزين السابق والتاسع، وتوسّطتها سيارة ريبيليون/ويليامز الثانية.

وأكملت سيارة فيلوس ترتيب العشرة الأوائل بحضور حامل لقب الرياضات الإلكترونيّة في لومان جايمس بالدوين بجوار ساشا فينيتراز سائق السوبر فورمولا.

في أثناء ذلك سينطلق فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو من المركز الـ 13، بينما ستنطلق سيارات تويوتا من المراكز 17، و18 و22 على التوالي.

يُشار إلى أنّ Motorsport.tv وموتورسبورت.كوم سيقومان ببثّ الحدث بأكمله، مع تغطية تنطلق من الساعة الواحدة 12:30 بتوقيت غرينتش اليوم السبت. كما ستكون هناك الكثير من الأخبار والتقارير على كامل مواقع شبكتنا وحسابات التواصل الاجتماعي.

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