باجينو ومونتويا في صدارة فريق بينسكي المشارك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

ستدور منافسات السباق الافتراضي الذي يقام على منصة "آر.فاكتور2"، بالشراكة مع منظم سباق لومان 24 ساعة نادي سيارات الغرب "إي سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، على مدار يومي 13 - 14 يونيو/حزيران المقبل، ضمن نفس موعد السباق الحقيقي الذي تمّ تأجيله.

وستكون هذه أولى مشاركات باجينو في سباقات المحاكاة منذ نهائيات إندي كار على منصة آر.فاكتور المثيرة للجدل، بعد الحادثة مع لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد.

وسيتشارك قيادة سيارة أوريكا 07 من الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي 2" مع مونتويا، داين كاميرون وريكي تايلور.

وسيخوض نوريس المنافسات في مواجهة باجينو مع فريق "ريد لاين"، إلى جانب ماكس فيرشتابن، ومحترفي سباقات المحاكاة، أتزي كيركوف وغريغر هوتو.

من بين السائقين الذين أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى المنافسات: فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وكذلك جيناكارلو فيزيكيلا سائق الفورمولا واحد السابق.

يشار إلى أن سباق لومان 24 الافتراضي سيبث مباشرة على منصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.