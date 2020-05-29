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باجينو ومونتويا في صدارة فريق بينسكي المشارك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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باجينو ومونتويا في صدارة فريق بينسكي المشارك في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
29-05-2020

سيخوض خوان بابلو مونتويا الفائز مرتين بسباق إندي 500 إلى جانب سيمون باجينو الفائز بسباق إندي 500 لصالح فريق بينسكي ضمن منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.

ستدور منافسات السباق الافتراضي الذي يقام على منصة "آر.فاكتور2"، بالشراكة مع منظم سباق لومان 24 ساعة نادي سيارات الغرب "إي سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، على مدار يومي 13 - 14 يونيو/حزيران المقبل، ضمن نفس موعد السباق الحقيقي الذي تمّ تأجيله.

وستكون هذه أولى مشاركات باجينو في سباقات المحاكاة منذ نهائيات إندي كار على منصة آر.فاكتور المثيرة للجدل، بعد الحادثة مع لاندو نوريس سائق مكلارين في الفورمولا واحد.

وسيتشارك قيادة سيارة أوريكا 07 من الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي 2" مع مونتويا، داين كاميرون وريكي تايلور.

وسيخوض نوريس المنافسات في مواجهة باجينو مع فريق "ريد لاين"، إلى جانب ماكس فيرشتابن، ومحترفي سباقات المحاكاة، أتزي كيركوف وغريغر هوتو.

من بين السائقين الذين أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى المنافسات: فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وكذلك جيناكارلو فيزيكيلا سائق الفورمولا واحد السابق.

يشار إلى أن سباق لومان 24 الافتراضي سيبث مباشرة على منصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.

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حول هذه المقالة

السلاسل لومان , إمسا , eSports
قائمة السائقين داين كاميرون , خوان بابلو مونتويا , ريكي تايلور , سيمون باجينو
قائمة الفرق فريق بينسكي

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