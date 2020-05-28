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باتون يشارك بفريقه في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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باتون يشارك بفريقه في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
28-05-2020

تقدّم بطل العالم في الفورمولا واحد موسم 2009 جنسن باتون للمشاركة بفريق ضمن منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي سيُقام الشهر المُقبل.

سيقود باتون لصالح فريقه "تيم روكيت"، والذي يشارك أيضاً ضمن منافسات سلسلة التحدي العالمي "جي تي" في أوروبا، في النسخة الافتراضية من السباق الفرنسي العريق.

وقد تمّ تأجيل سباق لومان 24 ساعة الحقيقي إلى 19 - 20 سبتمبر/أيلول بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، فيما ستُقام النسخة الافتراضية - والتي تأتي عبر شراكة بين نادي سيارات الغرب "أيه سي أو" المروّج للسباق الحقيقي، بطولة العالم للتحمّل "دبليو إي سي" وألعاب موتورسبورت - في 13 - 14 يونيو/حُزيران المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ باتون قد شارك في السباق الحقيقي مع فريق "اس ام بي ريسينغ" المستقل ضمن فئة "ال ام بي1" في 2018، لكن الفريق انسحب خلال الساعة الأخيرة.

ولا يُعد باتون غريبًا عن عالم السباقات الإلكترونية، حيث شارك في عدد من الأحداث الافتراضية منذ تعليق المنافسات الحقيقية في رياضة السيارات.

هذا وسيتشارك باتون في سباق لومان الافتراضي مهام قيادة سيارة "ال ام بي2" مع مواطنه البريطاني ألكس بونكومب ويان فان دير هايد وسائق المُحاكاة مات ريتشاردز.

وسينافس فريق باتون في مواجهة نجوم فورمولا واحد أمثال ماكس فيرشتابن، لاندو نوريس وبيير غاسلي، إلى جانب الفائز بسباق إنديانا 500 مرتين خوان بابلو مونتويا، وبطل الفورمولا إي الثنائي جان-إريك فيرن.

يشار إلى أن سباق لومان 24 الافتراضي سيبث مباشرة على منصة "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.

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