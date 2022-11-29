النجوم يستعدون للمشاركة في جولة سيبرينغ الأخيرة قبل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

تضم اللائحة 40 سيارة، يمكن الاطلاع على كامل الأسماء في السباق هنا.

وسيقام السباق يوم الأحد 3 ديسمبر/كانون الأول، بينما ستقام الجولة الختامية مع سباق لومان 24 ساعة الافتراضي شهر يناير/كانون الثاني.

تضم اللائحة أسماء معروفة في عالم سباقات السيارات من بينهما، ماكس فيرستابن بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد سائق فريق ريد لاين، وكذلك رومان غروجان سائق الفورمولا واحد السابق وإندي كار الحالي، وبيتسكي فيسر المشاركة في سلسلة "دبليو" وسباقات السيارات الرياضية مع فريق ماهلي ريسينغ، إضافة إلى العديد من المصنّعين والعلامات التجارية الشهيرة حول العالم.

سيشارك كذلك نجوم من عالم سباقات المحاكاة مثل جيفري ريتفيلد (فريق ريد لاين)، جوش روجرز وتومي أوستغارد من فريق بورشه كواندا، وكذلك لورينزو أريزي من فريق مارانيللو فيراري للمحاكاة.

ويستغل العديد من الفرق هذه الفرصة من أجل إشراك سائقيهم المحترفين تحضيراً لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي، ما يمنحهم فرصة التأقلم مع منصة "آر.فاكتور2" والمنافسة الشرسة، حيث تعتبر الجولة الأخيرة قبل السباق الافتراضي الأكبر والأشهر في العالم.

حيث يشارك فلويد فانويل برست مع فريق ريد لاين، وكذلك فريقي بي ام دبليو ريد لاين وأوراكل ريد بُل، وهناك العديد من النقاط والمراكز التي ستشتد حولها المنافسة بمجموع جوائز يصل إلى ربع مليون دولار أمريكي.

سيقام السباق على حلبة سيبرينغ المشهورة بمطباتها، وسيتم نقله بتغطية حية يوم 3 ديسمبر، أما التصفيات فستقام يوم 2 ديسمبر.

يمكن متابعة جميع المجريات عبر قنوات "دبليو إي سي" ولومان وتراكسيون جي جي على منصات يوتيوب وتويتش وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي.