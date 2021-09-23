المشاركون في سلسلة لومان الافتراضية يستعدون للجولة الأولى في إيطاليا

تمّ الكشف عن لائحة المشاركين في الجولة الافتتاحية من منافسات سلسلة لومان الافتراضية، سباق مونزا 4 ساعات، مع قائمة متميزة لسائقين حقيقيين وآخرين متمرسين بعالم سباقات المحاكاة.

لويس ديليتراز (الفائز بنسخة العام الماضي من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي والفائز ضمن الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي2" مع زميله ييفي يي)، سيرجيو سيتي كامارا (فورمولا إي)، بيتسكي فيسر (سلسلة ’دبليو’ و"دبليو إي سي")، ويل ستيفنز ("دبليو إي سي" و"إي أل أم أس")، برونو سبينغلر (بطل "دي تي أم" سابق ومشارك في "إيمسا")، جان فون دير هايدي، ميتشي هوير ونونو بينتو (عدة بطولات في سباقات المحاكاة) هم مجرد عينة من نوعية السائقين المشاركين في الجولة الأولى من سلسلة لومان الافتراضية.

سيقام السباق الافتراضي في عطلة نهاية هذا الأسبوع ضمن منصة "آر.فاكتور2" وذلك على حلبة مونزا الافتراضية، حيث سينطلق الساعة 1:30 بعد ظهر يوم السبت 25 سبتمبر. وتعتبر هذه الحلبة العريقة التي تم بناؤها في 1922، "معبد السرعة"، حيث تشتهر بين متابعي السباقات بمنافساتها الحماسية والمثيرة.

وستخوض 38 سيارة منافسات الجولة الافتراضية الأولى ضمن فئتين: 21 سيارة في فئة "إل إم بي1" و17 سيارة ضمن فئة "جي تي".

وتتطلب المنافسة على هذه الحلبة مهارات خاصة نظراً لخصوصية المسار، وهذا بدوره ما سيعزّز من نوعية العرض ويرفع مستويات الحماسة.

وستقام التجارب الحرة يومي الخميس والجمعة، مع ساعة اختبارية مساء الخميس للتأكد من عمل المخدّمات والأنظمة والاتصالات بالشكل الأمثل.

أما التصفيات فستكون يوم الجمعة 24 سبتمبر/أيلول، الساعة السادسة مساء بتوقيت بريطانيا وستبث مباشرة عبر الإنترنت. ويمكن متابعة السباق بدءاً من الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت بريطانيا على قناتي "دبليو إي سي" و"تراكسيون جي جي" في يوتيوب وكذلك على قناة "تراكسيون جي جي" في منصة تويتش، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي. وسيتم كشف المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.