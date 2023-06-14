الكشف عن لعبة "لومان ألتيميت" خلال النسخة المائة من سباق لومان 24 ساعة الأسطوري

توافرت نسخة أولية من اللعبة التي يطورها استديو397 و"ألعاب موتورسبورت"، للجمهور على هامش سباق لومان 24 ساعة من تقديم "ثرست ماستر".

وسمحت هذه الفعالية المجانية لأكثر من 3.200 شخصاً بالجلوس خلف مقود سيارة بورشه 963 الخارقة وفيراري 488 جي تي إي، الافتراضيتين لتجربة اللعبة على حلبة لا سارث، حيث حصل اللاعبون على فرصة اختبار طبيعة المنافسات على الحلبة الأسطورية، باستعمال أحدث منتجات "ثرست ماستر"، بما في ذلك مقود تي248 وكذلك جهاز المحاكاة "دايركت درايف تي818".

ومن بين أولئك الذين اختبروا النسخة الأولية للعبة على منصة الحاسب، كان مات كامبل سائق فريق بورشه بينسكي المصنعيّ، وكذلك جوشوا روجرز نجم فريق بورشه كواندا إي.سبورت ريسينغ، اللذين اختبرا قيادة سيارة بورشه 963 الخارقة ضمن اللعبة.

فيراري كانت متواجدة كذلك مع سائقي فريقها الخاص للسباقات الافتراضية الإلكترونية تيموتيج أندونوفسكي وأليكس سيبل اللذين اختبرا قيادة سيارة فيراري 488 جي تي إي.

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علاوة على ذلك، تم تنظيم مؤتمر صحفي قبل الحدث من قبل نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" حيث تم عرض أول عرض تشويقي للعبة الإلكترونية، إلى جانب روزنامة موسم 2024 في "دبليو إي سي" وكذلك كشف خطط تويوتا للمشاركة في أول سيارة تعمل بالهيدروجين حيث كان المصنّع الياباني أول من أعلن عن ذلك، للفئة الجديدة التي ستدخل المنافسات بدءاً من موسم 2026.

وبالتزامن مع ذلك، باتت اللعبة متواجدة على منصة ستيم لوضعها ضمن قائمة المفضلة وذلك للبقاء على اطلاع حول أحدث الأخبار وموعد الإصدار المتوقع في ديسمبر 2023، عبر هذا الرابط.

من جهته، قال ستيفن هود المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "بعد أشهر من التخطيط، كان من الرائع مشاهدة ردات الفعل حول لعبة ’لومان ألتيميت’ ليس فقط ضمن عالم الألعاب بل ضمن مجتمع رياضة السيارات ككل - ذلك بمثابة مفاجأة سارة للكثيرين اقتراباً من النسخة المائة للسباق الأسطوري. تمكنا من تقديم نسخة أولية من اللعبة للجمهور حيث جمعنا آراءهم واستمعنا لها على هامش الحدث الكبير؛ وذلك أمر هام لنا قبل الإصدار الرسمي. نريد لهذه التجربة أن تحاكي الواقع بأكبر قدر ممكن وأن تكون ممتعة كذلك، لذا سنقوم بجمع الآراء تزامناً مع العمل الوثيق إلى جانب المصنّعين، ’دبليو إي سي’ و’إيه سي أو’ لتقديم التجربة الأفضل على الإطلاق ضمن هذه اللعبة".