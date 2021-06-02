الكشف عن أولى صور لعبة الفورمولا واحد 2021 الإلكترونية وتفاصيل طور القصة

سيتم إطلاق النسخة المقبلة من اللعبة الشهيرة يوم 16 يوليو/تموز المقبل، حيث ستكون أول إصدار من السلسلة العريقة بعد استحواذ شركة "إي.إيه" على استديو كودماسترز المطوّر.

وكشفت كودماسترز سابقاً عن خططها لتضمين طور قصة لكن مع إمكانية مشاركته مع لاعب آخر، حيث أضافت المزيد من المعلومات حيال ذلك اليوم الأربعاء.

وظهر في حدث الكشف مقتطفات من اللعبة أظهرت القدرات البصرية المتميزة للجيل الجديد من أجهزة الكونسول المنزلي: بلايستيشن 5 واكسبوكس سيريز اكس. وسيحظى كل من هذين الجهازين بخيارين لجودة الرسوميات: خيار الأداء وخيار جودة الرسوميات، كما هو الحال مع لعبة "ديرت5" التي أطلقتها كودماسترز كذلك، مع أزمنة تحميل قصيرة للغاية، ودعم للصوت ثلاثي الأبعاد وتقنيات تتبع الأشعة التي تُظهر انعكاس الضوء على الأسطح المختلفة.

لقطة شاشة من لعبة الفورمولا واحد 2021 تصوير: صور كودماسترز

ولعل أهم ميزة جديدة في اللعبة، هو "بريكينغ بوينت": طور القصة، حيث سيتقمص اللاعبون شخصية أيدن جاكسون، السائق اليافع الذي يقود في بطولة فورمولا 2 على أمل الوصول إلى الفورمولا واحد.

وستمتد اللعبة بين موسم 2019 في الفورمولا 2 قبل الانتقال إلى موسمي 2020 و2021 للفورمولا واحد، ما يمنح الفرصة أمام اللاعب للانضمام إلى فرق ريسينغ بوينت-أستون مارتن، ألفا تاوري، ألفا روميو، هاس أو ويليامز.

ويبدو أن "بريكينغ بوينت" يستلهم من سلسلة نتفليكس الوثائقية "قُد للنجاة" حول الفورمولا واحد، والتي اشتهرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

كذلك الأمر، تم تصوير المقاطع السينمائية ضمن اللعبة بشكل يمنحها واقعية أكبر مع الاهتمام بأدق التفاصيل، حيث أشارت كودماسترز أن طور القصة قد يمتد ما بين 5 إلى 6 ساعات.

تغيير كبير آخر في اللعبة هو إمكانية خوض القصة بلاعبين اثنين، وذلك ما يسمح للاعبين بتجربة ذلك مع صديق، سواء كمنافسين أو زملاء ضمن الفريق الواحد.

وضمن طور "إدارة فريقي/اللاعب" العائد من نسخة 2020، سيكون هناك المزيد ضمن شجرة المهارات في نسخة 2021.

وكانت كودماسترز قد أعلنت سابقاً عن تواجد سبعة سائقين أسطوريين ضمن طور "فريقي"، لكن من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

لقطة شاشة من لعبة الفورمولا واحد 2021 تصوير: صور كودماسسترز

وتعتبر النسخة المقبلة من اللعبة الأكثر قابلة للتخصيص، ما يسمح للاعبين بتعديل الكثير ضمن اللعبة سواء لناحية الصعوبة أو إعدادات الفيديو، وكذلك طريقة توزيع المكتسبات ضمن أطوار اللعب، وتخصيص السيارات أيضاً من النواحي التقنية والشكلية.

علاوة على ذلك هناك خاصية "بداية الموسم الحقيقية" التي تسمح للاعبين بخوض مجريات سباقات البطولة تزامناً مع انطلاق كل جولة ضمن الروزنامة الحقيقية، مع 21 حلبة.

وضمن طور اللعب الجماعي، تم تحسين تجربة المشاركة عبر الإنترنت في اللعبة، وذلك مع خيارات لتصفح المخدمّات الموجودة بهدف تسهيل الانضمام للسباقات.

يشار إلى أنّ اللعبة ستصدر على أجهزة بلايستيشن 5، بلايستيشن 4، أكسبوكس أكس/أس، أكسبوكس ون، ومنصة الحاسب الشخصي يوم 16 يوليو، بينما ستمنح نسخة "ديلوكس" لأصحابها فرصة اللعب قبل ثلاثة أيام من ذلك.