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eSports / تقرير السباق

الفورمولا واحد الإلكترونية: تونيزا سائق فيراري يحرز اللقب وريد بُل تحقق بطولة الفرق

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الفورمولا واحد الإلكترونية: تونيزا سائق فيراري يحرز اللقب وريد بُل تحقق بطولة الفرق
05-12-2019

أحرز دايفيد تونيزا سائق فيراري لقب موسم 2019 في بطولة الفورمولا واحد الإلكترونية في نهائيات حماسية، بينما حققت ريد بُل لقب الفرق، لتنال حصتها من الجوائز المالية التي يبلغ مجموعها 500.000 دولار أمريكي.

شاركت فيراري مع تونيزا للمرة الأولى في البطولة الإلكترونية هذا الموسم، لكنهما نجحا في الفوز بأول سباقَين ما منحهما أفضلية مبكرة.

وبالتوجه إلى النهائيات في لندن، كان تونيزا يتقدم على فريدريك راسموسين سائق ريد بُل بفارق 26 نقطة، وهيمن راسموسين على أول سباقين في سوزوكا والأمريكيتين، ليحرز أربع نقاط في صدارة ترتيب الفرق، حيث كانت جولة البرازيل حاسمة في تقرير اللقب.

وبهدف تعزيز فرص ريد بُل بحسم اللقب، وقبل الحدث، تمّ اختيار تغيّب راسموسين عن النهائيات وإفساح المجال أمام نيكولاس لونغيه السائق الثالث في الفريق للقيادة مكانه. لكن وبعد حسم لقبي الفرق والسائقين، تدخل كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في الفورمولا واحد لإعادة راسموسين إلى المنافسة في النهائيات.

حقق تونيزا قطب الانطلاق الأول في النهائي، بينما لم يتمكن راسموسين من تحقيق مركز أفضل من السابع نظراً لعدم تمرنه على المسار قبل التصفيات.

خسر تونيزا في نهاية المطاف معركة متقاربة على الفوز مع دانيال بيريزناي سائق ألفا روميو، لكن المركز الثاني كان كافياً له لحسم لقب السائقين، بينما تراجع راسموسين لآخر المراكز العشرة الأولى في السباق.

حيث قال تونيزا في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أشعر بارتياح كبير. لقد وضعت الكثير من الجهد. وعانيت من لحظات إيجابية وأخرى سلبية. لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، لكنني سأعود بشكل أقوى الموسم المقبل. أود تحسين نفسي كسائق وكشخص مع فيراري".

ونظراً لعدم تسجيل زميله لأية نقطة طوال الموسم، اكتفت فيراري بالمركز الثاني ضمن ترتيب الفرق.

وكنتيجة لفوز بيريزناي الثالث في 2019، تمكنت ألفا روميو من التقدم أمام رينو إلى المركز الثالث. بينما أكملت ويليامز ترتيب الفرق الخمسة الأولى بالتعادل في النقاط مع مكلارين، لكن منصة السباق الأخير للإسباني ألفارو كاريتون كانت الفارق.

مرسيدس حاملة اللقب، اكتفت بالمركز الثامن من دون أي انتصار في جعبتها. حيث أنهى برندون لي بطل الفورمولا واحد الإلكترونية مرتين، بالمركز الخامس خللف يارنو أوبمير وزميله السابق بيريزناي.

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