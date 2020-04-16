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الفورمولا إي تطلق سلستَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة

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الفورمولا إي تطلق سلستَي سباقات إلكترونية للسائقين وسائقي المحاكاة
16-04-2020

أطلقت الفورمولا إي سلسلتَي سباقات إلكترونية افتراضية، واحدة خاصة بسائقي البطولة والثانية مفتوحة أمام سائقي سباقات المحاكاة الذي ينافسون للفوز بمقعد فعلي ضمن البطولة الكهربائية.

بالتعاون مع "موتورسبورت للألعاب"، سيبدأ تحدي "السباق في المنزل" يوم السبت المقبل مع سباق قبل الموسم وخارج البطولة، ومن ثمّ ستتواصل لكل أسبوع ضمن سلسلة من ثماني جولات.

وتأتي هذه السلسلة بعد إعلان الشراكة بين الفورمولا إي ومنظمة "يونيسيف"، حيث سيتمّ التبرع بالعوائد من أجل دعم الجهود العالمية لمحاربة انتشار فيروس "كورونا".

وسيتم إعلان المشاركين ضمن مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، يقيمه جاك نيكولز معلق الفورمولا إي، ويضمّ أليخاندرو عجاج رئيس البطولة والسائقان أنطونيو فيليكس دا كوستا وفيليبي ماسا.

وباستعمال منصة "آر.فاكتور2"، فستتمحور صيغة البطولة الإلكترونية وشكلها وفقاً لما يعرف بـ "باتل رويال"، حيث يتم إقصاء السائق الأخير في كل لفة.

وسيتواصل ذلك حتى يبقى 10 منافسين، حينها سيتنافسون ضمن سباق قصير حتى خط النهاية.

وسيتمّ استعمال نظام النقاط المتبع في البطولة، مع نقاط إضافية لصاحب قطب الانطلاق الأول وأسرع لفة. نقاط مضاعفة سيتمّ منحها في السباق الختامي.

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وبالنسبة للسباق الأول، تمّ تأكيد مشاركة 14 سائقاًحتى الآن، من بينهم سائقا أودي لوكاس دي غراسي ودانيال أبت، وكذلك سائقي "بي أم دبليو": أليكسندر سيمز وماكسيميليان غونتر، دا كوستا، وستوفيل فاندورن سائق مرسيدس وكذلك فيليبي ماسا وميتش إيفانز سائق جاغوار.

وسيتمّ بث السباقات عبر موقع الفورمولا إي الإلكتروني إضافة إلى منصات: يوتيوب، تويتش، فيسبوك وتويتر.

وفي كل أسبوع سيقام سباق يشارك فيه سائقو سباقات المحاكاة على حلبة افتراضية مختلفة.

وستكون هناك نافذة للتصفيات من يوم الاثنين وحتى الخميس كل أسبوع، حيث سيتقدم المشاركون الـ 18 الأوائل إلى السباق.

وسيتمّ منح بطل سباقات المحاكاة فرصة لتجربة واختبار سيارة فورمولا إي حقيقية في وقت لاحق من هذا العام كجائزة.

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