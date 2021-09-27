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eSports تقرير السباق

الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا

تم الإعلان مؤخراً عن إقامة تصفيات سلسلة لومان الافتراضية لأول سباق على حلبة مونزا، وبعد السباق الحماسي، تمّ الكشف عن أسماء الفائزين.

الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا

شارك 21 فريقاً ضمن فئة "إل إم بي2" و17 ضمن فئة "جي تي" في السباق. مع ثلاثة سائقين لكل فريق.

 

ونجح فريق "ريل تيم هيدروجين ريد لاين" بتحقيق الفوز في السباق الأول، بينما أحرز فريق بورشه للرياضة الإلكترونية المركز الأول ضمن فئة "جي تي".

 

ويضم فريق "هيدروجين ريد لاين" ضمن صفوفه: جيفري ريتفيلد، داني هونكاديلا ومايكل سميدل، أما فريق بورشه فيضم ميتشيل دي يونغ، ماك باكوم ومارتن كرينكي.

 

ولم يكن أحد ليتوقع هوية الفائز بعد اللفات الأولى الحماسية. حيث كانت حاسمة حقاً، ومن الصعب الانزلاق أو التعرض للحوادث، وهذا بالفعل ما حصل لاحقاً.

 

المراكز الخمسة الأولى:

فئة "إل إم بي2":

سيارة ريل تايم هيدروجين ريد لاين رقم 70.

سيارة جي.بي.أكس ريبيليون ويليامز رقم 22 بفارق 7.865 ثانية

سيارة فلويد بايكوليس بارست رقم 4 بفارق +9.853 ثانية

سيارة ألفا بايكوليس بارست رقم 444 بفارق +27.063 ثانية

سيارة ريبيليون جي.بي.أس بفارق +49.913 ثانية

 

فئة "جي تي"

سيارة بورشه رقم 91

سيارة فريق بي ام دبليو ريد لاين رقم 71 بفارق +7.530 ثانية

سيارة فريق بروتون رقم 88 بفارق لفة واحدة

سيارة فريق بي ام دبليو رقم 55 بفارق لفة

سيارة فريق بي ام دبليو بي.أس رقم 89 بفارق لفة

 

أنهت السيارة الفائزة بكل فئة بفارق قريب من السبع ثواني أمام أقرب المنافسين، وهذا ما يظهر طبيعة المعركة الشرسة طوال السباق.

 

الجولات التالية ضمن منافسات الكأس الافتراضي:

سباق سبا 6 ساعات 16 أكتوبر

سباق نوبورغرينغ 8 ساعات 13 نوفمبر

سباق سيبرينغ 6 ساعات 18 نوفمبر

سباق لومان 24 ساعة الافتراضي 15 - 16 يناير

 

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