السائقون يجمعون 70.000 دولار أمريكي من التبرعات ولوكلير يحرز لقب السلسلة الافتراضية الخيرية

نقل أغلب السائقين المشاركين مجريات الجولة الختامية من "السباق من أجل العالم" على قنواتهم الخاصة ضمن منصة "تويتش"، حيث كان الهدف يتمحور حول جمع 100.000 دولار أمريكي لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة مرض "كوفيد-19".

وأقيمت مجريات الجولة الأخيرة مع سباقين على حلبتي كاتالونيا وريد بُل رينغ الافتراضيتين ضمن لعبة الفورمولا واحد 2019 الإلكترونية.

وشهد السباق الأول معركة ثلاثية على الفوز بين ستوفيل فاندورن، آرثر لوكلير ولوكا ألبون.

وتجاوز فاندورن لوكلير الأصغر بعد وقفة الصيانة، لكن آرثر سرعان ما استعاد الصدارة في المنعطف الأول. وتمكن فاندورن كذلك من تكرار هذه الحركة في اللفة الأخيرة ويتقدم ليحرز أول فوز له في هذه السلسلة الإلكترونية بعد انطلاقه سابعاً.

واضطر آرثر لوكلير للاكتفاء بالمركز الثاني أمام لوكا ألبون، بينما تألق شارل لوكلير في معركة محتدمة على المركز الرابع أمام لويس ديليتراز ونيكولاس لاتيفي.

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السباق الثاني شهد منافسة حامية بين شارل لوكلير وأليكسندر ألبون. حيث دخل السائقان في منافسة لفة تلو الأخرى، ضمن صراع تواصل حتى اللفة الأخيرة.

وتمكن أليكس من تكرار حركة ماكس فيرشتابن الفعلية للدفاع عن مركزه في جائزة النمسا الكبرى 2019 أمام لوكلير ليحرز الفوز. لكنّ عقوبات اختصار المنعطفات التي تلقاها ألبون أرجعته إلى المركز الثالث ليرث شارل لوكلير الفوز أمام لوكا ألبون شقيق أليكس.

وذلك كان كافياً ليحسم شارل لوكلير لقب السلسلة الافتراضية الخيرية.

يشار إلى أن مجموع التبرعات تجاوز 70.000 دولار أمريكي مع نهاية الحدث، حيث سيستمرّ قبول التبرعات حتى منتصف يوم السبت.