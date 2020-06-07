الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة يلعب دور الراعي الرئيسي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي

وبعد استضافتها بنجاحٍ لبطولة الفورمولا إي ورالي داكار قبل توقّف النشاطات الحاليّ بسبب وباء "كوفيد-19"، عزّزت المملكة العربيّة السعوديّة دعمها لمستوى النخبة في رياضة المحرّكات عبر رعاية سباق لومان الأسطوري، من خلال اتّحاد "SAFEIS" المسؤول عن تغذية رياضيي النخبة في الألعاب الإلكترونيّة وتطوير مجتمع وصناعة الألعاب في السعوديّة.

وسيشهد سباق لومان 24 ساعة الافتراضي مشاركة مجموعة من أفضل السائقين في العالم من عالمَي رياضة المحرّكات والرياضات الإلكترونيّة وذلك لخوض سباق التحمّل الأكثر شهرة على الحلبة الفرنسيّة الأسطوريّة. سيُقام السباق على منصّة "آر.فاكتور 2"، وسيتضمّن مشاركة 50 سيارة مقسّمة على فئتَين ("ال.ام.بي" و"جي.تي.إي") تتسابق على مدار 24 ساعة، حيث تتزيّن قائمة المشاركين بالكثير من النجوم بمن فيهم رُبع سائقي الفورمولا واحد الحاليين، وأبطال عالم سابقون في الفورمولا واحد، وأبطال إندي كار، وأبطال لومان إلى جانب متسابقين فائزين ببطولات محاكاة بالطبع.

وبالنظر إلى أنّ المملكة العربيّة السعوديّة وحدها تعرف انخراط أكثر من 6 ملايين في عالم الألعاب الإلكترونيّة، فإنّ هدف "SAFEIS" يتمثّل في دعم طموحات المملكة لتُصبح مركزًا رئيسيًا دوليًا وتربط العالم من خلال الرياضات الإلكترونيّة. يأتي دعم سباق لومان 24 ساعة الافتراضي مباشرة بعد أسبوع من إتمام مبادرة "لاعبون بلا حدود" من قبل "SAFEIS" التي تهدف لتوحيد 24 مليون لاعب من 80 دولة.

وسيرتبط اسم الرياضات الإلكترونيّة السعوديّة ارتباطًا وثيقًا بهذا الحدث الفريد من خلال حقوق علامة وظهورٍ مكثّفٍ بما في ذلك شعارات على جميع حواجب رياح السيارات، وعلامات على جانب المسار ووصولٌ إلى شخصيّات بارزة في مجتمع الرياضات الإلكترونيّة العالمي.

وقال سموّ الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيس الاتّحاد السعودي للرياضات الإلكترونيّة والذهنيّة (SAFEIS) حول الشراكة الجديدة: "تملك المملكة العربيّة السعوديّة ارتباطًا طويل الأمد برياضة المحرّكات ولومان، وارتباطنا بالرياضة تعزّز مؤخّرًا من خلال استضافة أحداثٍ دوليّة مثل الفورمولا إي وداكار في المملكة. لكنّنا نبرز كقوّة دوليّة في عالم الألعاب الإلكترونيّة، خاصة من خلال مبادرة 'لاعبون بلا حدود' التي أصبحت أضخم حدث رياضات إلكترونيّة خيريّ يتمّ تنظيمه. بدا جمع هذين العالمين وشغفنا بالتسابق والألعاب الإلكترونيّة الفرصة المثاليّة خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة التي يمرّ بها العالم نتيجة وباء "كوفيد-19". نحن سعداء جدًا بدعم حدثٍ يُمكنه توحيد العالم ومواصلة إرث سباق لومان بالتوازي مع ترفيه وجذب قاعدة جماهيريّة جديدة من خلال الرياضات الإلكترونيّة".

سموّ الأمير فيصل بن بندر آل سعود

من جانبه قال جيرار نوفو الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للتحمّل وسلسلة لومان للرياضات الإلكترونيّة: "تتحدّث الرياضة لغة عالميّة ألّفت الجميع على مرّ الأعوام. ينطبق الأمر ذاته وبشدّة أكثر هذه الأيّام، وخاصة في 2020، على الرياضات الإلكترونيّة. نحن سعداء وفخورون بالترحيب بـ 'SAFEIS' كشريكٍ رئيسي لهذا الحدث الفريد الذي سيجمع سائقي النخبة في عالم رياضة السيارات مع متسابقي النخبة على أجهزة المحاكاة من أجل التنافس على المسرح العالمي. يُمكننا القول بصدقٍ بأنّه حدثٌ دولي، ونحن واثقون من أنّ مشاركة 'SAFEIS' ستفتح المزيد من الأبواب لأحداث الرياضات الإلكترونيّة الدوليّة على أعلى المستويات".

بدوره قال ديميتري كوزكو الرئيس التنفيذي لموتورسبورت للألعاب: "هذا الاتّفاق مع 'SAFEIS' يؤكّد أكثر عامل الجذب الدولي لسباق لومان 24 ساعة الافتراضيّ. موتورسبورت للألعاب مسرورة بالدخول في شراكة مع 'SAFEIS'، ونادي سيارات الغرب وبطولة 'دبليو إي سي' لتقديم ما وعدت بأنّه سيكون أكثر حدث رياضات التسابق الإلكترونيّة منتظرًا في العالم. بعد الحماس الناتج عن تشكيلة السائقين والفرق بالإضافة إلى انضمام 'SAFEIS' الآن فقد أصبح هذا الحدث سباق التحمّل الأقوى في الرياضات الإلكترونيّة".

كما يُمكن إيجاد جميع المعلومات حول الحدث هنا: 24virtual.lemansesports.com