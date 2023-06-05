الإعلان عن لعبة سباق لومان 24 ساعة الرسمية "لومان ألتيميت"

من المتوقع إطلاق اللعبة في ديسمبر 2023، في هذا العام الذي يحمل مكانة خاصة لدى نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، الطرف المالك والمؤسس لسباق لومان 24 ساعة، وتم تطوير اللعبة الإلكترونية من قبل استديو 397 التابع لشركة "ألعاب موتورسبورت"، حيث ستعمل على تقديم تجربة تحاكي مغامرات سباقات التحمل على الحلبة العريقة.

استديو 397 هو الجهة المطوّرة كذلك وراء منصة آر.فاكتور2 الغنيّة عن التعريف، كما يمتلك إرثاً عريقاً في عالم الألعاب وسباقات السيارات الرياضية - حيث استوحى اسمه بعد أن أكملت آودي سبورت بطراز آر15 ما يعادل 397 لفة على حلبة لا سارث، قبل تحقيق الفوز.

وستضم اللعبة التي تعمل على منصة الحاسب الشخصي، سيارات وحلبات رسمية من موسم 2023 لبطولة العالم في سباقات التحمل والتي يمثل فيها بالطبع سباق لومان 24 ساعة جوهرة التاج. مع سيارات تظهر للمرة الأولى ضمن فئة السيارات الخارقة للمصنعين: فيراري، بيجو، بورشه وتويوتا والذين يتنافسون على أعرق حلبات العالم أمثال سبا-فرانكورشان، مونزا، فوجي وحلبة لا سارث الشهيرة.

وعلاوة على ذلك، سيتم تضمين أحدث التقنيات الفيزيائية التي تشغّل منصة "آر.فاكتور2"، ضمن اللعبة الجديدة، علاوة على تحسين الميزات التنافسية لتتناسب مع سباقات التحمل. حيث سيتزود طور اللعب الجماعي بتقنية "رايس كونترول" التي تطوّرها مايكروسوفت، وذلك لتعزيز تجربة اللعب الجماعي عبر الإنترنت. وكذلك الأمر ستحتوي اللعبة على تقنيات جديدة لعل أهمها، طور التعاون في السباق، حيث يمكن لفريق من اللاعبين خوض مقاطع محددة من المسار في أوقات زمنية تناسبهم وتناسب سياراتهم ضمن مجتمعات اللعبة أو ضمن المناطق الزمنية المختلفة حول العالم.

فرصة المتابعين للمشاركين في آخر مراحل التطوير

بدعوة من "إيه سي أو" سيتواجد على حلبة لاسارث في الفترة مابين 7 - 11 يونيو، ممثلون عن لعبة "لومان ألتيميت" وسيقدمون للجمهور أول فرصة حقيقية لمشاهدة اللعبة مقدمة من قبل "ثرست ماستر"، وذلك ضمن منطقة الألعاب، وستتواجد 10 أجهزة محاكاة يمكن للزوار خلالها تجربة قيادة سيارة بورشه 963 الخارقة أو فيراري 488 جي تي إي.

وستقام كذلك مسابقة من قبل "ثرست ماستر" لجميع الذين سجلوا للعب اللعبة، كي يدخلوا في سحب جوائز، للنسخة الخاصة من مقود "ثرست ماستر تي818". كما يمكن للجمهور تقديم آرائهم وأفكارهم في استبيان بعد اللعب.

من جهته، قال بيير فيون، رئيس "إيه سي أو": "نسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة، تحتفل بقرن من الزمان لسباق لا مثيل له في العالم. ومن الطبيعي في الحقبة الذهبية الجديدة لسباقات التحمل أن نمنح المتابعين أقرب تجربة ممكنة. وتوفر اللعبة الجديدة هذه الفرصة تماماً. على ضوء النجاح المذهل لسباق لومان الافتراضي وسلسلة لومان الافتراضية، لدينا لعبة ’لومان ألتيميت’... إنها اللعبة الأفضل فيما يتعلق بمحاكاة قيادة السائقين. الشكر الجزيل إلى ألعاب موتورسبورت واستديو 397!".

أما فريرديك لوكين، المدير التنفيذي لبطولة العالم في سباقات التحمل، فقال: "مع احتفال نسخة هذا العام من سباق لومان 24 ساعة بالذكرى الـ 100، فإن ذلك يمثل فرصة مثالية للكشف عن لعبة ’لومان ألتيميت’. سيجلب كل من استديو 397 وألعاب موتورسبورت متعة سباقات التحمل إلى جميع اللاعبين حول العالم، لا نكاد نطيق صبراً لعرض المنتج النهائي في وقت لاحق من هذا العام!".

أما ستيفن هود، المدير التنفيذي لدى ألعاب موتورسبورت، فقال: "من الرائع الكشف عن لعبة ’لومان ألتيميت’ للمرة الأولى. في ذكرى مرور قرن، فقد عملنا جاهدين بالتعاون مع ’إيه سي أو’ لجلب متعة سباق لومان 24 ساعة من بطولة العالم لسباقات التحمل إلى جميع اللاعبين حول العالم. سنقدم تحديثات وتغطية لما يجري خلف الكواليس على قنواتنا ضمن منصات التواصل الاجتماعي لإظهار مقدار التطور والتقدم الذي قام به استديو 397 وألعاب موتورسبورت لتقديم هذه التجربة لجميع عشاق سباقات السيارات".

للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة:https://www.lemansultimate.com.