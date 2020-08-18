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eSports / نشرة صحفية

الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية

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الإعلان عن الموسم الثاني في لعبة "DiRT Rally 2.0" الإلكترونية
18-08-2020

أعلنت "كودماسترز" و"ألعاب موتورسبورت" اليوم عن إطلاق الموسم الثاني من لعبة الراليات الشهيرة "DiRT Rally 2.0"، والذي سيبدأ يوم 25 أغسطس/آب الجاري مع أولى جولات التصفيات التي ستنطلق في اللعبة نفسها.

سيتم اختتام فعاليات بتصفيات ختامية مباشرة ضمن معرض "أوتوسبورت الدولي" في برمينغهام يوم 16 يناير/كانون الثاني 2021، حيث سيتنافس 12 لاعباً لنيل حصّة من مجموع الجوائز البالغ 20.000 دولار أمريكي، ما يعادل ضعف الجوائز المقدمة الموسم الماضي.

كما أنّ اللاعب الفائز في بطولة رالي كروس الإلكترونية، سيحظى بفرصة قيادة وتجربة سيارة "كيو.إي.في" الكهربائية لرالي كروس، والتي ستشكّل عصب بطولة رالي كروس الكهربائية العالمية.

وتسير سلسلة "DiRT Rally 2.0" على خُطا الموسم الأول الناجح إلى جانب منافساتها الإلكترونية في بطولة "رالي كروس الإلكترونية"  الممتعة للغاية والتي جذبت أكثر من 1.24 مليون مشاهدة مباشرة.

ومرة أخرى، ستقوم السلسلة العالمية بتقديم بطولتين منفصلتين في الراليات ورالي كروس، كلّ منهما بجوائز تبلغ قيمتها 10.000 دولار أمريكي.

وسيتلقى جميع اللاعبين المشاركين في أيّ من تلك التصفيات، سيارة "فورد فييستا آر5 أم.كيه2" كهدية مجانية في لعبة "DiRT Rally 2.0". إذ تضم هذه السيارة محركاً وهيكلاً جديدَين، إلى جانب نظام خاصّ لمنع توقف المحرك. وستصبح هذه السيارة متاحة لجميع المشاركين في التصفيات مع بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول.

سلسلة DiRT العالمية

سلسلة DiRT العالمية

تصوير: كودماسترز

حيث قال روس غوينغ، مدير لعبة "DiRT Rally 2.0" لدى "كودماسترز": "لقد تجاوزت سلسلة ’DiRT Rally 2.0’ العالمية توقعاتنا. كنا نعلم أن هناك رغبة موجودة لدى جمهور اللاعبين، لكننا لم نتوقع هذا المستوى الكبير من المشاركة والتفاعل. الآن، سنقدم كل شيء من جديد لكن مع حدث أكبرٍ وجوائز مالية أضخم. ويسرّنا تقديم المكافآت للاعبين الشغوفين".

وأكمل: "مع سيارة ’فورد فييستا آر5’ المقدمة ضمن اللعبة، فسيكون هناك حافز يدفع اللاعبين من جميع المستويات للمشاركة".

من جهته، قال بين روسيتر-تورنر، رئيس قسم الرياضة الإلكترونية لدى "ألعاب موتورسبورت": "يسرّنا تمديد علاقتنا مع ’كودماسترز’ لتقديم موسم ثانٍ لسلسلة ’DiRT Rally 2.0’. ردة الفعل من قبل السائقين، المتابعين وجمهور اللاعبين على الموسم الأول من سلسلة رالي كروس الإلكترونية كانت إيجابية للغاية، ونحن نتطلع قدماً لتقديم تجربة أكبر وأفضل هذه المرة، حيث ستُختتم هذه الفعاليات بالتزامن مع معرض ’أوتوسبورت’ الدولي. لدينا خطط مثيرة للغاية لا نكاد نطيق صبراً لبدئها".

أما بير غونزاليس، مدير المشروع لبطولة رالي كروس الكهربائية الجديد، فقال: "تملؤنا الحماسة حيال الشراكة مع ’كودماسترز’ و’ألعاب موتورسبورت’ في سلسلة ’DiRT Rally 2.0’. إن الاهتمام بالرياضة الإلكترونية قد تنامى بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وخاصة بين جمهور اليافعين واللاعبين، وقد رأينا الكثير من التوافق مع تنامي الاهتمام ببطولة رالي كروس الكهربائية. لقد شهدنا الإمكانيات التي يمتلكها جمهور اللاعبين وقدرتهم على نقلها إلى الواقع الفعليّ، ونحن نتطلع قدماً للموسم الثاني، لمساعدة الفائز على وضع مهاراته قيد الاختبار خلف مقود سيارة حقيقية".

يشار إلى أن لعبة "DiRT Rally 2.0" متوافرة على أجهزة بلايستيشن 4، أكسبوكس ون والحاسب الشخصي، ويمكن للاعبين تسجيل أزمنتهم عبر نافذة "البطولة العالمية" في القائمة الرئيسية للعبة، ومن ثم اختيار "التصفيات".

وتمّ تقسيم سلسلة "DiRT Rally 2.0" العالمية إلى ثلاث مراحل من التصفيات، كل منها تتألف من ثلاث فعاليات. الزمن الأسرع في كل حدث من كل منصة، سينال موقعاً ضمن التصفيات النهائية. وفي الراليات، سينضم أولئك الفائزون الثلاثة إلى صاحبي المراكز الثانية الأسرع (الثلاثة)، وبناءً على الأزمنة التراكمية وفي رالي كروس سيتمّ تحديد أصحاب الأزمنة الأسرع. أسرع زمنَين في التصفيات الختامية سينالان موقعهما في نصف النهائي، قبل النهائي الذي سيقام في معرض أوتوسبورت الدولي شهر يناير/كانون الثاني 2021.

سلسلة DiRT العالمية

سلسلة DiRT العالمية

تصوير: كودماسترز

وهنا جدول السباقات والتصفيات:

الراليات:

الجولة الأولى - نيوزيلندا

25 Aug Elsthorpe Sprint Forward R2 

01 Sep Waimarama Sprint ForwarGroup A 

08 Sep Ocean Beach Sprint Forward H2 RWD 

2سبتمبر التصفيات النهائية الأولى (بث مباشر) 

الجولة الثانية - إسبانيا

29 Sep Centenera R5 

06 Oct Ascenso por valle el Gualet Rally GT 

13 Oct Viñedos Dardenyà H2 FWD 

31 أكتوبر التصفيات النهائية الثانية (بث مباشر) 

الجولة الثالثة - النمسا

03 Nov Noorinbee Ridge Descent H1 FWD 

10 Nov Taylor Farm Sprint R5 

17 Nov Yambulla Mountain Ascent H3 RWD 

05 ديسمبر التصفيات النهائية الثالثة (بث مباشر) 

1ديسمبر نصف النهائي (بث مباشر) 

16-17 يناير النهائي (بث مباشر خلال معرض أوتوسبورت الدولي) 

رالي كروس

الجولة الأولى

25 Aug Holjes RX Supercars 

01 Sep Hell RX2 

08 Sep Lohéac Super 1600 

26 سبتمبر التصفيات النهائية الأولى (بث مباشر) 

الجولة الثانية

29 Sep Barcelona RX2 

06 Oct Montalegre RX Supercars 

13 Oct Hell Super 1600 

31 اكتوبر التصفيات النهائية الثانية (بث مباشر) 

الجولة الثالثة

03 Nov Lohéac RX Supercars 

10 Nov Holjes RX2 

17 Nov Barcelona Super 1600 

0ديسمبر التصفيات النهائية الثالثة (بث مباشر) 

1ديسمبر نصف النهائي (بث مباشر) 

16-17 يناير النهائي (بث مباشر خلال معرض أوتوسبورت الدولي

يمكنكم متابعة جميع أخبار وفعاليات لعبة "DiRT 2.0" على حساب @DiRTGame ضمن وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في منصة "موتورسبورت.تي في".

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لانسيا ديلتا

لانسيا ديلتا
1/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فورد فييستا آر2

فورد فييستا آر2
2/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فورد فييستا آر.أكس2

فورد فييستا آر.أكس2
3/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فولكسفاغن غولف

فولكسفاغن غولف
4/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فورد فييستا آر.أكس.أم.كيه8

فورد فييستا آر.أكس.أم.كيه8
5/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

سيتروين سي4آر5

سيتروين سي4آر5
6/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فولكسفاغن بولو

فولكسفاغن بولو
7/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

فورد فييستا آر5أم.كيه1

فورد فييستا آر5أم.كيه1
8/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

رينو ميغان

رينو ميغان
9/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

أوبل كورسا

أوبل كورسا
10/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

DiRT Rally سلسلة

DiRT Rally سلسلة
11/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

DiRT Rally سلسلة

DiRT Rally سلسلة
12/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

DiRT Rally سلسلة

DiRT Rally سلسلة
13/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

بيجو 208آر.أكس

بيجو 208آر.أكس
14/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

داتسن 240 زي

داتسن 240 زي
15/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

دي.أس أوتوموبيل

دي.أس أوتوموبيل
16/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

أستون مارتن فانتاج

أستون مارتن فانتاج
17/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

أوبل كاديت

أوبل كاديت
18/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

رينو كليو

رينو كليو
19/19

الصورة من قبل: كود ماسترز

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