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الإصدار الكامل من "ناسكار هيت" قادم إلى منصة "نينتندو سويتش"

لعبة ناسكار الإلكترونية الرسمية من قبل "ألعاب موتورسبورت" ستتوافر للعب عبر منصة "نينتندو سويتش" المحبوبة والشهيرة، بدءاً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني. وهي متوافرة للطلب المسبق منذ الآن.

الإصدار الكامل من "ناسكار هيت" قادم إلى منصة "نينتندو سويتش"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" شركة التطوير والنشر للألعاب الإلكترونية وجميع ما يتعلق بالرياضة الإلكترونية والمزوّد الرسمي لبطولات عالمية شهيرة، اليوم عن تاريخ إطلاق لعبة "ناسكار هيت" الإلكترونية لمنصة "نينتندو سويتش". 

ستكون هذه أول لعبة ناسكار على الإطلاق، تصل إلى منصة "نينتندو سويتش" وذلك بدءاً من 19 نوفمبر 2021، كما باتت متوافرة للطلب المسبق منذ الآن.

وستعود لعبة "ناسكار هيت" بنسختها الكاملة - والتي تعتبر النسخة الرسمية لموسم 2020 في ناسكار - إلى الحياة ضمن إحدى أكثر المنصات شهرة وشعبية حول العالم "نينتندو سويتش".

حيث ستتضمن اللعبة كل ما تحتوية لعبة "ناسكار هيت 5 ألتميت" إضافة إلى سيارات سلسلة كأس ناسكار 2021، مع الكسوة اللونية الرسمية لكل سيارة. علاوة على الفرق الرسمية والسائقين والسيارات المشاركة ضمن سلسلة "إكستريم ديرت ناسكار الوطنية" مع 39 حلبة.

يمكن متابعة العرض التشويقي من هنا، والطلب المسبق من هنا.

 

من جهته، قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "تملؤنا الحماسة في ’ألعاب موتورسبورت’ للإعلان عن لعبة ’ناسكار’ ضمن منصة ’نينتندو سويتش’، وذلك لجلب المرح والمتعة إلى شريحة أوسع من اللاعبين. لطالما أشار زبائننا ومتابعونا بقوة إلى رغبتهم بنسخة خاصة لمنصة ’نينتندو سويتش’ وذلك كي يتمكنوا من لعب اللعبة أينما ذهبوا. والآن باتت النسخة الكاملة من لعبة ’ناسكار هيت’ متوافرة!".

وبات بوسع لاعبي منصة "نينتندو سويتش" خوض السباقات في 39 حلبة رسمية ضمن مختلف السلاسل، من بينها دايتونا، إنديانابوليس وتالاديغا، إضافة إلى حلبات أخرى. 

مع إتاحة اللعب الجماعي عبر الإنترنت حتى 16 لاعباً، كما أنه بوسع اللاعبين اللعب بشاشة منقسمة كذلك.

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