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اقتراب انطلاق الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"

بعد الجولة الافتتاحية المثيرة والتي تابعها أكثر من 2.6 مليون شخص حول العالم، ستنطلق مجريات الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم السبت المقبل.

اقتراب انطلاق الجولة الثانية من سلسلة لومان الافتراضية من قبل "ألعاب موتورسبورت"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" وبعد الجولة الافتتاحية المثيرة لسلسلة سباقات لومان الافتراضية، عن الاستعدادات لإقامة الجولة الثانية، سباق سبا 6 ساعات الافتراضي، وذلك يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وسيشهد سباق السبت مشاركة 38 سيارة. حيث تقام منافسات هذه السلسلة نتيجة التعاون بين "ألعاب موتورسبورت" - المطور والناشر الرائد عالمياً في مجال الرياضة الإلكترونية، والمزود الرسمي للعديد من البطولات العالمية - ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، الجهة المنظمة والمروجة لسباق لومان 24 ساعة الأسطوري وبطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي".

يتألف موسم 2021 - 2022 لسباقات لومان الافتراضية من خمس جولات، حيث سيكون سباق سبا 6 ساعات الجولة الثانية.

وسيكون البثّ الحيّ لمنافسات السباق الافتراضي من تعليق دنكان فنسنت الذي يعمل كمعلق في "دبليو إي سي"، إلى جانب كريس ماكارثي ولويس ماكغلادي. 

ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل في الموقع الرسمي للسلسلة الافتراضية.

وستقام الجولة الثانية بعد النجاح الكبير الذي شهدته الجولة الافتتاحية، والتي تابعها أكثر من 2.6 مليوناً حول العالم، والتي شهدت انتصار فريق "ريلتايم ريدلاينن هيدروجين"، بعد منافسات محمومة خلال سباق مونزا 4 ساعات الافتراضي.

وتشهد سلسلة لومان الافتراضية مشاركة سائقين حقيقيين ذوي خبرة كبيرة أمثال جنسن باتن، أليكس بالو، ستوفيل فاندورن، لويس ديليتراز وعدد من مشاهير سباقات المحاكاة، يخوضون السباقات الافتراضية طوال خمس جولات تتراوح مدتها ما بين أربع إلى 24 ساعة.

وسيختتم سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الموسم الحالي للسلسلة، والذي سيقام ويبثّ مباشرة على هامش معرض أوتوسبورت الدولي في بيرمنغهام، بريطانيا. شهر يناير/كانون الثاني 2022.

وهنا تفصيل بجميع المواعيد: (بتوقيت غرينتش)

الجمعة 15 أكتوبر:

  • 5:00 عرض التصفيات (غير متوفرة عبر قنوات "دبليو إي سي" وسباق لومان 24 ساعة)
  • 5:10 بعد الظهر.– 5:30 بعد الظهر. / تصفيات "جي تي إي"             
  • 5:40 بعد الظهر.– 6:00 بعد الظهر. / تصفيات "إل إم بي2"

السبت 16 أكتوبر:

  • 09:00 صباحاً.– 10:00 صباحاً. / التحمية
  • 10:30 صباحاً. / عرض سلسلة لومان الافتراضية
  • 12:00 صباحاً. / سباق سبا 6 ساعات

جولات سلسلة لومان الافتراضية:

  • الجولة الأولى: سباق مونزا 4 ساعات - 25 سبتمبر
  • الجولة الثانية: سباق سبا 6 ساعات - 16 أكتوبر
  • الجولة الثالثة: سباق نوربورغرينغ 8 ساعات - 13 نوفمبر
  • الجولة الرابعة: سباق سيبرينغ 6 ساعات - 18 ديسمبر
  • الجولة الخامسة: سباق لومان 24 ساعة الافتراضي - 15-16 يناير 2022
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الفائزون في أول جولة من سلسلة لومان الافتراضية في مونزا

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