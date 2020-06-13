استئناف سباق لومان الافتراضيّ بعد فترة العلم الأحمر

تمّ توجيه رسالة لاسلكيّة إلى جميع السيارات المشاركة مع اقتراب نهاية الساعة الرابعة لإعلامهم بالاصطفاف خلف المتصدّر بالاقتراب من خطّ النهاية.

وتمّ التحضير للتوقّف مسبقًا في ظلّ تدرّب السائقين على إجراءات إعادة الانطلاقة عند التجهيز للحدث.

وقالت إدارة السباق: "على المتصدّرين الإبطاء والتوقّف قبل خطّ النهاية. ستصطفّ جميع السيارات خلف المتصدّر".

وأضافت: "خطّ الحظائر مغلق، لدينا مشكلة تقنيّة في الحواسيب، أكملوا لفّتكم".

وكان ديفين براون، زميل أوليفر رولاند سائق نيسان في الفورمولا إي، يتصدّر السباق لصالح فريق البحرين موتورسبورت بفارق أكثر من 90 ثانية أمام فريق ريدلاين الذي يقود لصالحه لاندو نوريس وماكس فيرشتابن عند توقّف السباق.

وسمح التوقّف لسيارة ألونسو وزميله باريكيللو بالعودة إلى السباق بعد خروجهما المبكّر.

وعادت سيارتهما إلى السباق متأخّرة بستّ لفّات عن الصدارة، وذلك بعد تأخّرها في الأصل بـ 69 لفّة عن الصدارة بعد أن نفدت من الوقود.

وضمن حوارٍ وسط السباق قبل رفع العلم الأحمر، دعا باريكيللو إدارة السباق لإرجاع سيارتهما إلى السباق.