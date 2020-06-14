استئناف سباق لومان الافتراضي بعد العلم الأحمر الثاني وعودة فيرشتابن ونوريس إلى السباق

تمّ رفع العلم الأحمر قرب نهاية الساعة الخامسة من أجل حلّ مشكلة في الخوادم، ليتوقّف السباق لقرابة 30 دقيقة.

وأعلمت إدارة السباق جميع الفرق عبر اللاسلكي بالتجهّز لعلمٍ أحمرٍ ثان مع بقاء أربع ساعات ونصف على النهاية، ليتوقّف جميع السائقين على شبكة الانطلاق خلف سيارة ريبيليون ويليامز #1 المتصدّرة التي يقودها نيكوديم فيسنيفسكي.

لكنّ العلم الأحمر بدّد الأفضليّة الكبيرة التي بناها المتصدّر والتي تجاوزت قيمة وقفة صيانة، بعد أن توقّفت سيارة ريبيليون ويليامز الأخرى بقيادة جاك أيتكن.

وبعد انسحاب سيارة ريدلاين #20، التي يقودها سائقا الفورمولا واحد ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس، أثناء الساعات الليليّة بسبب سلسلة من المشاكل التقنيّة، سُمح للفريق بالعودة في المركز الأخير في فئة "ال.ام.بي" وبفارق 18 لفّة عن الصدارة.

وتبقى سيارة بايكوليس #4 في المركز الثالث بقيادة جاسبر بيدرسن، أمام سيارة البحرين موتورسبورت #33 صاحبة المركز الرابع.

أمّا في فئة جي تي إي فإنّ آيهانكان غوفين يحتلّ الصدارة في سيارة بورشه #93 أمام سيارة "آر8جي" إي.سبورتس #80 التابعة لرومان غروجان.

وإليكم ملخّصًا للساعات الـ 19 الأولى من عمر السباق: