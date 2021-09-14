إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

تم الإعلان عن كامل لائحة الفرق المشاركة في الحدث الافتراضي الذي سيقام على منصة آرفاكتور2. حيث ستنطلق السلسلة المكونة من خمس جولات خلال بضعة أسابيع، وستضم فئتَين اثنتين من سيارات سباقات التحمل على حلبات عريقة.

وهناك مجموعة من الفرق العريقة والهامة ضمن لائحة المشاركين، من بينها ريد بُل للرياضة الإلكترونية، ويليامز للرياضة الإلكترونية، فريق ريد لاين، أكاديمية فيراري وفريق فوردزيلا.

ويبلغ مجموع الجوائز 250.000 دولار أمريكي. وتضم الفرق المشاركة سائقين حاصلين على رخصة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إضافة إلى سائقين محترفين في مجال سباقات المحاكاة.

ويمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة في الأسفل. هناك 38 سيارة، 21 منها ضمن فئة "إل إم بي2" والبقية ضمن فئة "جي تي". وسيقام أول حدث من السلسلة يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيتم بثّ كل السباقات ضمن قناتي "تراكسيون.جي جي" على منصتَي يوتيوب وتويتش، إضافة إلى صفحة الفيسبوك إلى جانب المنصات الإعلامية الأخرى.

روزنامة سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

الجولة الأولى - 25 سبتمبر سباق مونزا 4 ساعات الجولة الثانية - 16 أكتوبر سباق سبا 6 ساعات الجولة الثالثة - 13 نوفمبر سباق نوربورغرينغ 8 ساعات الجولة الرابعة - 18 ديسمبر سباق سيبرينغ 6 ساعات الجولة الخامسة - 15/16 يناير 2022 سباق لومان 24 ساعة

لائحة الفرق المشاركة

إل إم بي2 السيارة رقم السيارة ياس هيت أوريكا 07 إل إم بي2 49 ماهلي ريسينغ أوريكا 07 إل إم بي2 10 رايس كلتش ألبين أوريكا 07 إل إم بي2 14 رايس كلتش ألبين أوريكا 07 إل إم بي2 15 إيه.آر.سي براتيسلافا أوريكا 07 إل إم بي2 44 آر8جي أوريكا 07 إل إم بي2 8 آر8جي أوريكا 07 إل إم بي2 18 فريق فوردزيلا أوريكا 07 إل إم بي2 966 فلويد بايكوليس-برست أوريكا 07 إل إم بي2 4 ألفا بايكوليس-برست أوريكا 07 إل إم بي2 444 ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 1 ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 22 ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 5 ريد لاين أوريكا 07 إل إم بي2 123 ريد بُل أوريكا 07 إل إم بي2 11 ريل تايم هيدروجين ريد لاين أوريكا 07 إل إم بي2 70 دبليو آر تي أوريكا 07 إل إم بي2 31 روكيت سيمسبورت أوريكا 07 إل إم بي2 2 جوتا أوريكا 07 إل إم بي2 38 أكسل سبورتس أوريكا 07 إل إم بي2 21 بانيس ريسينغ أوريكا 07 إل إم بي2 65 فئة جي تي السيارة رقم السيارة سيمسا فيراري 488 جي تي إي 66 بورشه بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 91 بورشه بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 92 بروجكت 1 بي.بي.أم بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 56 بروجكت 1 بي.بي.أم بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 57 بي ام دبليو جي8 بي ام دبليو أم8 55 ريد بُل كورفيت سي8 111 جي.آر وولفز ريسينغ بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 86 جي.آر وولفز ريسينغ بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 87 BMW ريد لاين بي ام دبليو أم8 71 بي ام دبليو بي.أس كومبيتشن بي ام دبليو أم8 89 بروتون كومبيتشن بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 77 بروتون كومبيتشن بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 88 TESLA آر8جي بي ام دبليو أم8 888 أكسل سبورتس بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 61 دي.ستايشن ريسينغ أستون مارتن فانتاج 777 أف.دي.إيه فيراري 488 جي تي إي 51