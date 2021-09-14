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إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

أعلنت سلسلة لومان الافتراضية للرياضة الإلكترونية أسماء الفرق المشاركة، من بينها: فريق فوردزيلا، آر8جي للرياضة الإلكترونية، ريد بُل للرياضة الإلكترونية، بورشه وفيراري.

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

تم الإعلان عن كامل لائحة الفرق المشاركة في الحدث الافتراضي الذي سيقام على منصة آرفاكتور2. حيث ستنطلق السلسلة المكونة من خمس جولات خلال بضعة أسابيع، وستضم فئتَين اثنتين من سيارات سباقات التحمل على حلبات عريقة.

وهناك مجموعة من الفرق العريقة والهامة ضمن لائحة المشاركين، من بينها ريد بُل للرياضة الإلكترونية، ويليامز للرياضة الإلكترونية، فريق ريد لاين، أكاديمية فيراري وفريق فوردزيلا.

ويبلغ مجموع الجوائز 250.000 دولار أمريكي. وتضم الفرق المشاركة سائقين حاصلين على رخصة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إضافة إلى سائقين محترفين في مجال سباقات المحاكاة.

ويمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة في الأسفل. هناك 38 سيارة، 21 منها ضمن فئة "إل إم بي2" والبقية ضمن فئة "جي تي". وسيقام أول حدث من السلسلة يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيتم بثّ كل السباقات ضمن قناتي "تراكسيون.جي جي" على منصتَي يوتيوب وتويتش، إضافة إلى صفحة الفيسبوك إلى جانب المنصات الإعلامية الأخرى.

روزنامة سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

الجولة الأولى - 25 سبتمبر

سباق مونزا 4 ساعات

الجولة الثانية - 16 أكتوبر

سباق سبا 6 ساعات

الجولة الثالثة - 13 نوفمبر

سباق نوربورغرينغ 8 ساعات

الجولة الرابعة - 18 ديسمبر

سباق سيبرينغ 6 ساعات

الجولة الخامسة - 15/16 يناير 2022

سباق لومان 24 ساعة

لائحة الفرق المشاركة

إل إم بي2 السيارة رقم السيارة
ياس هيت أوريكا 07 إل إم بي2 49
ماهلي ريسينغ أوريكا 07 إل إم بي2 10
رايس كلتش ألبين أوريكا 07 إل إم بي2 14
رايس كلتش ألبين أوريكا 07 إل إم بي2 15
إيه.آر.سي براتيسلافا أوريكا 07 إل إم بي2 44
آر8جي أوريكا 07 إل إم بي2 8
آر8جي أوريكا 07 إل إم بي2 18
فريق فوردزيلا أوريكا 07 إل إم بي2 966
فلويد بايكوليس-برست أوريكا 07 إل إم بي2 4
ألفا بايكوليس-برست أوريكا 07 إل إم بي2 444
ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 1
ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 22
ويليامز أوريكا 07 إل إم بي2 5
ريد لاين أوريكا 07 إل إم بي2 123
ريد بُل أوريكا 07 إل إم بي2 11
ريل تايم هيدروجين ريد لاين أوريكا 07 إل إم بي2 70
دبليو آر تي أوريكا 07 إل إم بي2 31
روكيت سيمسبورت أوريكا 07 إل إم بي2 2
جوتا أوريكا 07 إل إم بي2 38
أكسل سبورتس أوريكا 07 إل إم بي2 21
بانيس ريسينغ أوريكا 07 إل إم بي2 65
فئة جي تي السيارة رقم السيارة
سيمسا فيراري 488 جي تي إي 66
بورشه بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 91
بورشه بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 92
بروجكت 1 بي.بي.أم بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 56
بروجكت 1 بي.بي.أم بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 57
بي ام دبليو جي8 بي ام دبليو أم8 55
ريد بُل كورفيت سي8 111
جي.آر وولفز ريسينغ بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 86
جي.آر وولفز ريسينغ بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 87
BMW ريد لاين بي ام دبليو أم8 71
بي ام دبليو بي.أس كومبيتشن بي ام دبليو أم8 89
بروتون كومبيتشن بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 77
بروتون كومبيتشن بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 88
TESLA آر8جي بي ام دبليو أم8 888
أكسل سبورتس بورشه 911 آر.أس.آر جي تي 61
دي.ستايشن ريسينغ أستون مارتن فانتاج 777
أف.دي.إيه فيراري 488 جي تي إي 51
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