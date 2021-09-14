إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
أعلنت سلسلة لومان الافتراضية للرياضة الإلكترونية أسماء الفرق المشاركة، من بينها: فريق فوردزيلا، آر8جي للرياضة الإلكترونية، ريد بُل للرياضة الإلكترونية، بورشه وفيراري.
تم الإعلان عن كامل لائحة الفرق المشاركة في الحدث الافتراضي الذي سيقام على منصة آرفاكتور2. حيث ستنطلق السلسلة المكونة من خمس جولات خلال بضعة أسابيع، وستضم فئتَين اثنتين من سيارات سباقات التحمل على حلبات عريقة.
وهناك مجموعة من الفرق العريقة والهامة ضمن لائحة المشاركين، من بينها ريد بُل للرياضة الإلكترونية، ويليامز للرياضة الإلكترونية، فريق ريد لاين، أكاديمية فيراري وفريق فوردزيلا.
ويبلغ مجموع الجوائز 250.000 دولار أمريكي. وتضم الفرق المشاركة سائقين حاصلين على رخصة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إضافة إلى سائقين محترفين في مجال سباقات المحاكاة.
ويمكن الاطلاع على اللائحة الكاملة في الأسفل. هناك 38 سيارة، 21 منها ضمن فئة "إل إم بي2" والبقية ضمن فئة "جي تي". وسيقام أول حدث من السلسلة يوم 25 سبتمبر/أيلول المقبل.
وسيتم بثّ كل السباقات ضمن قناتي "تراكسيون.جي جي" على منصتَي يوتيوب وتويتش، إضافة إلى صفحة الفيسبوك إلى جانب المنصات الإعلامية الأخرى.
روزنامة سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
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الجولة الأولى - 25 سبتمبر
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سباق مونزا 4 ساعات
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الجولة الثانية - 16 أكتوبر
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سباق سبا 6 ساعات
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الجولة الثالثة - 13 نوفمبر
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سباق نوربورغرينغ 8 ساعات
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الجولة الرابعة - 18 ديسمبر
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سباق سيبرينغ 6 ساعات
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الجولة الخامسة - 15/16 يناير 2022
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سباق لومان 24 ساعة
لائحة الفرق المشاركة
|إل إم بي2
|السيارة
|رقم السيارة
|ياس هيت
|أوريكا 07 إل إم بي2
|49
|ماهلي ريسينغ
|أوريكا 07 إل إم بي2
|10
|رايس كلتش ألبين
|أوريكا 07 إل إم بي2
|14
|رايس كلتش ألبين
|أوريكا 07 إل إم بي2
|15
|إيه.آر.سي براتيسلافا
|أوريكا 07 إل إم بي2
|44
|آر8جي
|أوريكا 07 إل إم بي2
|8
|آر8جي
|أوريكا 07 إل إم بي2
|18
|فريق فوردزيلا
|أوريكا 07 إل إم بي2
|966
|فلويد بايكوليس-برست
|أوريكا 07 إل إم بي2
|4
|ألفا بايكوليس-برست
|أوريكا 07 إل إم بي2
|444
|ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز
|أوريكا 07 إل إم بي2
|1
|ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز
|أوريكا 07 إل إم بي2
|22
|ويليامز
|أوريكا 07 إل إم بي2
|5
|ريد لاين
|أوريكا 07 إل إم بي2
|123
|ريد بُل
|أوريكا 07 إل إم بي2
|11
|ريل تايم هيدروجين ريد لاين
|أوريكا 07 إل إم بي2
|70
|دبليو آر تي
|أوريكا 07 إل إم بي2
|31
|روكيت سيمسبورت
|أوريكا 07 إل إم بي2
|2
|جوتا
|أوريكا 07 إل إم بي2
|38
|أكسل سبورتس
|أوريكا 07 إل إم بي2
|21
|بانيس ريسينغ
|أوريكا 07 إل إم بي2
|65
|فئة جي تي
|السيارة
|رقم السيارة
|سيمسا
|فيراري 488 جي تي إي
|66
|بورشه
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|91
|بورشه
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|92
|بروجكت 1 بي.بي.أم
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|56
|بروجكت 1 بي.بي.أم
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|57
|بي ام دبليو جي8
|بي ام دبليو أم8
|55
|ريد بُل
|كورفيت سي8
|111
|جي.آر وولفز ريسينغ
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|86
|جي.آر وولفز ريسينغ
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|87
|BMW ريد لاين
|بي ام دبليو أم8
|71
|بي ام دبليو بي.أس كومبيتشن
|بي ام دبليو أم8
|89
|بروتون كومبيتشن
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|77
|بروتون كومبيتشن
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|88
|TESLA آر8جي
|بي ام دبليو أم8
|888
|أكسل سبورتس
|بورشه 911 آر.أس.آر جي تي
|61
|دي.ستايشن ريسينغ
|أستون مارتن فانتاج
|777
|أف.دي.إيه
|فيراري 488 جي تي إي
|51