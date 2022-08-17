إطلاق لعبة "ناسكار رايفلز" الرسمية من "ألعاب موتورسبورت" في 14 أكتوبر لجهاز "نينتندو سويتش"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" الشركة العالمية الرائدة المطورة لألعاب الفيديو، والناشر والمزود الرسمي لسلاسل ألعاب السباقات الرسمية لأهم البطولات حول العالم، عن إطلاق لعبتها الرسمية لموسم 2022 "ناسكار رايفلز".

تم ترخيص الإصدار الجديد بشكل رسمي من قبل سلسلة ناسكار الأمريكية حيث ستقدم الحماسة والمتعة والشغف في سباقات ناسكار إلى اللاعبين في جميع أنحاء العالم على منصة "نينتندو سويتش" والتي تتضمن ميزات جديدة تعزز من تجربة اللاعبين.

وستتاح لعبة "ناسكار رايفلز" للطلب المسبق مع بداية 24 أغسطس الجاري، قبل طرحها في الأسواق يوم 14 أكتوبر، في جميع نقاط البيع المعتمدة وضمن متجر "نينتندو الإلكتروني" بسعر 49.9 دولاراً أمريكياً.

ويمكنكم الضغط على الرابط هنا للاطلاع.

من جهته، قال دميتري كوزكو المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "تمثل ’ناسكار رايفلز’ أحدث إصدارات ’ألعاب موتورسبورت’ حيث تلبي تطلعات اللاعبين وتمنحهم تجربة تحاكي الواقع مباشرة على منصّة محمولة. يملؤنا الحماس لتقديم هذه التجربة إلى لاعبي منصة ’نينتندو’".

وسيمتلك اللاعبون فرصة المنافسة وخوض السباقات ضمن عدة أنماط في اللعبة التي توفر فرصةً للجميع.

نمط "تسابق الآن" تسمح للاعبين باختيار فريق وسائق وخوض السباقات مباشرة على أية حلبة من حلبات ناسكار كاب 2022.

أما نمط الحملة أو اللاعب الفردي، فيمنح اللاعبين فرصة إنشاء سمعتهم الخاصة في هذه الرياضة سواء عبر الانضمام لفريق معين أو إنشاء فريق خاص بهم وتخصيصه.

نمط "التحديات" سيضع اللاعبين ضمن سيناريوهات مستوحاة من أحداث حقيقية كي يخوضوا المنافسات ضمنها.

وتركز لعبة "ناسكار رايفلز" على نمط اللعب الجماعي عبر تقديم العديد من الخيارات لتحدي اللاعبين لبعضهم البعض على المسار.

حيث بوسعهم التنافس ضد أصدقائهم عبر نمط "الشاشة المنقسمة" أو عبر الإنترنت في مواجهة 15 لاعباً آخراً من أي مكان حول العالم، كما بوسعهم التنافس فيما بينهم ضمن شبكة محلية في نمط "اللعب الجماعي ضمن الشبكة المحلية".

تم تطوير "ناسكار رايفلز" من قبل "ألعاب موتورسبورت" لضمان خوض اللاعبين لتجربة غنية مستوحاة من منافسات ناسكار الحماسية وذلك لمنصة "سويتش" المحمولة، ما يمنحهم فرصة الاستمتاع باللعب في أي مكان سواء داخل المنزل أو خارجه.