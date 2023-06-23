إطلاق المحتوى القابل للتحميل مع تحديث الجيل الجديد للعبة "ناسكار هيت 5"

أطلقت "ألعاب موتورسبورت" الشركة الرائدة في مجالات تطوير الألعاب ونشرها والمزوّد الرسمي لأنظمة سباقات الرياضة الإلكترونية لأهم البطولات العالمية، المحتوى القابل للتحميل مع تحديث الجيل الجديد للعبة "ناسكار هيت 5" ما يقدم للاعبين فرصة رائعة لتجربة سيارات مثل كامارو زد.أل1، فورد موستانغ جي تي وتويوتا كامري تي.آر.دي.

وسيقدم تحديث الجيل الجديد أهم تقنيات الأداء للعبة. وسيحصل اللاعبون على فرصة المنافسة بتلك المركبات عالية الأداء، مع ألوان تحاكي الواقع وفرق وسائقين بشكل مماثل للسلسلة الحقيقية.

لكن التحديث لا يقدم ذلك وحسب، بل يقدم مسار بريستول ديرت كخيار إضافي ضمن اللعبة وضمن طور اللعب الجماعي عبر الإنترنت، لمنافسات حماسية للغاية.

حيث قال ستيفان هود، المدير التنفيذي لشركة "ألعاب موتورسبورت": "يسرّنا أن نقدم أخيراً تحديث الجيل الجديد لمجتمع لعبة ’ناسكار هيت 5’ الشغوف. نعلم أن اللاعبين ينتظرون هذا التحديث ونأمل أن يشعروا بالحماسة خلال اللعب على متن المركبات المحدثة في اللعبة المتاحة على منصات بلايستيشن 5 وإكسبوكس ومنصة الحاسب الشخصي".

ويتوافر تحديث الجيل الجديد للعبة ناسكار هيت 5 للتحميل بسعر 9.99 دولار أمريكي على منصة ستيم، ومتجري إكسبوكس وبلايستيشن.

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