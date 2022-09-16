أين يمكن متابعة منافسات سلسلة سباقات لومان الافتراضية من "ألعاب موتورسبورت"

تنطلق الفعاليات اليوم الجمعة 16 سبتمبر/أيلول 2022، مع الجولة الافتتاحية: سباق البحرين 8 ساعات يوم السبت 17 سبتمبر 2022.

وسيكون الجمهور على موعد مع نجوم وأبطال على الحلبات الحقيقية والافتراضية ضمن أكبر حدث لسباقات التحمل الإلكترونية في العالم خارج سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، المشروع المشترك بين "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو".

الموسم المؤلف من خمس جولات بما فيها سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي يشكل الجولة الختامية، سيشهد مشاركة أسماء مثل ماكس فيرستابن، رومان غروجان، دانيال جونكاديلا وردوي فابورين - أحد أشهر الأسماء في عالم سباقات المحاكاة الذي وقع منذ فترة وجيزة عقداً مع ريد بُل في الفورمولا واحد كسائق على جهاز المحاكاة - سينافسون بين أهم نجوم عالم الرياضة الإلكترونية.

ويمكن الاطلاع هنا على عرض تقديمي يتم فيه شرح جميع تفاصيل الموسم، وهنا للاطلاع على أسماء المشاركين في الجولة الأولى: سباق البحرين 8 ساعات.

وستستفيد سلسلة سباقات لومان الافتراضية مجدداً من أهم المواهب في عالم البثّ والتغطية، إضافة إلى "النقل الحي لكأس لومان". باستعمال هذه الخبرات والفهم المعمّق والمهارات هذه، سيتم نقل كامل المجريات خلال الجولات إلى المتابعين، إضافة إلى أهم مجريات خلف الكواليس والأخبار والمقابلات.

سيقود فريق النقل، مارتن هافين (الجولة 2 و3) وبين كونستاندوروس (الجولة 1 و4)، حيث يعتبر الأول من أهم المعلقين ذوي الخبرة في عالم سباقات التحمل "دبليو إي سي"، بينما يأتي الأخير من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" والعديد من أهم منافسات الرياضة الإلكترونية.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيتواجد كريس ماكارثي - الذي يمتلك شهرة في التعليق العالمي على منافسات إندي كار والفورمولا 3 - وكذلك لويس ماغلايد الذي يمتلك معرفة واسعة في عالم سباقات المحاكاة عبر تعليقه على سلاسل مثل فورمولا برو وسلسلة "تسارع" في الفورمولا إي ، إضافة إلى تعليقه المباشر على سلاسل جي بي3 وجي بي4.

سينافس 40 فريقاً عبر منصة "آر.فاكتور2" على نفس الحلبة في الوقت نفسه. وسيتواجد ما يزيد عن 120 سائقاً للمرة الأولى على حلبة البحرين الدولية التي ستشكل إضافة قيمة لسلسلة لومان الافتراضية.

هنا مواعيد وكيفية متابعة المنافسات:

الجمعة، 16 سبتمبر: (جميع الأوقات بتوقيت بريطانيا الصيفي / CEST = +1 ساعة / EST = -5 ساعات)

18:10 – 18:55 الجولة الأولى من كأس لومان الافتراضي

19:00 التصفيات المباشرة

19:10 – 19:30 التصفيات "جي تي إي"

19:40 – 20:00 التصفيات "إل إم بي"

السبت، 17 سبتمبر:

09:00 – 11:00 التحمية

12:30 عرض مباشر لسلسلة لومان الافتراضية 13:00 سباق البحرين 8 ساعات