أين يمكنكم مشاهدة سباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

سيتم بث تغطية تلفزيونية خاصة لهذا الحدث الفريد مباشرة من باريس، والتي ستتضمّن فريق تعليق وتحليل احترافي يتألف من توم كريستنسن الفائز بلومان 9 مرّات وبطل العالم للتحمّل موسم 2013، وآلان ماكنيش. وسيعلّق كذلك على السباق خبراء التحمّل مارتن هايفن وبين كونستاندوروس، إلى جانب مراسلة خط الحظائر هايلي إدموندز.

الأمريكيتين

مع مشاركة ربع سائقي الفورمولا واحد الحاليين وفرق مشهورة متمركزة في الولايات المتحدة مثل بينسكي موتورسبورت، إلى جانب أبطال سابقين في إمسا وإندي كاري على غرار سايمون باغينواد وخوان بابلو مونتويا في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، فإنّ شبكة "إي اس بي ان" الرائدة في البث الرياضي ستنقل مباشرة فعاليات 12 ساعة من السباق على قناتها الثانية "إي اس بي ان2"، والتي تصل إلى ملايين المنازل.

كما سيكون الأمريكيون قادرين على مشاهدة السباق كاملًا مباشرة عبر تطبيق "إي اس بي ان.كوم". في حين ستبث قناة "ديسكفري فيلوسيتي" كامل الحدث في كندا مع شبكة رياضة السيارات "آر إي في".

نجوم أمريكا الجنوبية روبينز باريكيللو، طوني كنعان وبييترو فيتيبالدي، سيجلبون كذلك اهتمامًا إضافيًا للمشاهدين حول العالم.

هذا وستوزّع شبكة "إي اس بي ان" بث سباق لومان 24 ساعة الافتراضي دوليًا عبر منصّاتها الرقمية الموثقة في أمريكا اللاتينية، البرازيل، جزر الكاريبي وأستراليا وجزر المحيط الهادئ.

أوروبا

مع تواجد أسماء في قائمة المشاركين على غرار فرناندو ألونسو، جنسن باتون، سيباستيان بويمي، أوليفر بانيس، يان ماغنوسن وستوفيل فاندورن، فإنّ قناة يورسبورت التي تبث في عموم أوروبا ستنقل أول 2.5 ساعة من السباق مباشرة، و2.5 ساعة إضافية في المساء إلى جانب الساعات الخمس الأخيرة من الحدث.

بينما سيبث تطبيق "يورسبورت بلاير" كامل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي لجميع العملاء في أوروبا، حيث تجدر الإشارة إلى أنّ يوروسبورت تبث بشكل مجاني في ألمانيا، سويسرا والنمسا، مع وصول محتمل لأكثر من 72 مليون منزل.

علاوة على ذلك، فإنّ منصّة البث عبر الإنترنت التابعة لـ "موتورسبورت.تي في" ستنقل كذلك كامل السباق مباشرة، وكذلك على البث التلفزيوني الخطي في روسيا.

وفي فرنسا، سيكون لدى المشجّعون خيار متابعة الحدث على قناة يوروسبورت التلفزيونية، وكذلك من خلال منصّة البث عبر الإنترنت التابعة لـ "فرانس تي في"، والتي ستنقل بشكل مباشر ما يقارب 6 ساعات من الحدث.

وفي ظل مشاركة أسماء مثل شارل لوكلير، أنطونيو جيوفينازي، فيليبي ماسا وجيانكارلو فيزيكيللا ضمن تشكيلة فيراري، فإنّ المشجّعين في إيطاليا بوسعهم كذلك متابعة الحدث كاملًا عبر بث مباشر من منازلهم على قناة سكاي إيطاليا المسؤولة عن بث الفورمولا واحد.

هنالك كذلك اهتمام كبير بهذا الحدث في الدنمارك، حيث سيكون بمقدور المشجّعين مشاهدة كامل السباق مباشرة على قناة البث الرياضية الثانية، في حين ستعرض قناة "آر تي بي اف" تقريرًا خاصًا في بلجيكا في اليوم السابق للحدث، بينما ستنقل "آر تي بي اف أوفيو" السباق بأكمله مباشرة للمتابعين هناك.

منصّة "فيا بلاي" للبث عبر الإنترنت ستنقل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي بأكمله في السويد، النرويج وفنلندا.

أمّا قناة البث المجاني "آر تي ال7" ستنقل حوالي 9 ساعات من السباق مباشرة في هولندا، ما سيُسعد المشجّعين الهولنديين الذين سيكونون متحمّسين لمشاهدة نجمهم المحلي ماكس فيرشتابن، فيما سيُعرض السباق بأكمله مباشرة على منصّة "آر تي ال جي بي".

آسيا

للمتابعين في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، ستنقل يوروسبورت أوّل ساعتين من السباق بشكل مباشر، وكذلك 2.5 ساعة المساء، إلى جانب آخر ساعتين من الحدث.

بينما سيكون بوسع المشجّعين في أستراليا مشاهدة ما يُقارب 6 ساعات من المتوقّع بثّها مباشرة على يوروسبورت.

ولمتابعي برندون هارتلي في نيوزيلندا، فبإمكانهم مشاهد كامل الحدث بشكل مباشر على قناة سكاي، في حين ستنقل قناة "جي سبورتس" في اليابان الـ 3.5 ساعة الافتتاحية والختامية مباشرة حتّى يتسنّى لمشجّعي كاموي كوباياشي وكينتا ياماشيتا متابعة الحدث.

بقية العالم

في الهند، بوسع المشجعين متابعة الحدث على "سوني إنترتينمينت تيليفيجن"، بينما في أفريقيا ستتم تغطية السباق عبر صفقة لعموم المنطقة مع "سوبر سبورت"، والتي ستبثّ السباق بأكمله.

وعبر الإنترنت، سيُمكنكم متابعة السباق بأكمله على قنوات التواصل الاجتماعي والتطبيق الرسمي لكل من "دبليو إي سي" و"لومان 24 ساعة".

بإمكانكم استعراض قنوات البث كاملة، واستشارة شبكات البث المحلية عن تواقيت العرض، وبمقدوركم كذلك الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالحدث على الموقع الرسمي 24virtual.lemansesports.com.