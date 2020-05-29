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ألونسو ينضم إلى باريكيللو للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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ألونسو ينضم إلى باريكيللو للمشاركة في سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
29-05-2020

سينضم فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد إلى جانب روبنز باريكيللو الفائز بـ 11 سباقاً في الفئة الملكة، لخوض منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.

أحرز ألونسو الفوز مرتين بالسباق الأسطوري مع فريق تويوتا، وسيشارك في الحدث الافتراضي المقام على منصة "آر.فاكتور2"، بالتعاون مع نادي سيارات الغرب "إيه سي أو"، بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي" و"ألعاب موتورسبورت"، يومي السباق الحقيقي 13-14 يونيو/حزيران المقبل.

ويمتلك ألونسو تاريخاً طويلاً مع سباقات المحاكاة، حيث أطلق فريقه الخاص نهاية عام 2017.

وسيتشارك قيادة سيارة أوريكا 07 من الفئة النموذجية الثانية "إل إم بي 2" والتي شارك بها أول مرة له في السباق الشهير لنسخة 2017، إلى جانب أولي باهكالا ويارل تين سائقي المحاكاة.

ويخوض ألونسو منافسات السباق الافتراضي إلى جانب عدد من نجوم الفورمولا واحد كذلك، أمثال جنسن باتون، لاندو نوريس، ماكس فيرشتابن.

كما أُعلن مؤخراً عن انضمام خوان بابلو مونتويا الفائز بسباق إندي 500 مرتين. إضافة إلى أنطونيو فيليكس دا كوستا متصدر ترتيب الفورمولا إي وكذلك فيليكس روزنكفيست نجم إندي كار.

ومن بين السائقين الذين أعلنوا بالفعل انضمامهم إلى المنافسات: فيليبي ماسا سائق فيراري السابق في الفورمولا واحد وكذلك جيناكارلو فيزيكيلا سائق الفورمولا واحد السابق.

وكذلك سيشارك أندريه لوتيرر، نيل ياني ونيك تاندي الفائزين بسباق لومان الحقيقي، مع بورشه.

يشار إلى أن سباق لومان الافتراضي سيبث مباشرة عبر موقع "موتورسبورت.تي في" بدءاً من يوم 13 يونيو المقبل.

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السلاسل لومان , eSports
قائمة السائقين فرناندو ألونسو تسوق الآن , روبنز باريكيلو

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