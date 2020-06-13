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ألونسو يشرح سبب انسحابه من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي

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ألونسو يشرح سبب انسحابه من سباق لومان 24 ساعة الافتراضي
13-06-2020

انسحبت سيارة النَجمين فرناندو ألونسو وروبنز باريكيللو من سباق لومان الافتراضيّ بسبب ما وصفه الإسباني "تركيبة من أخطاء بشريّة ومشاكل في اللعبة".

توقّفت سيارة "آل إن سبورتس" #14، التي يتشارك قيادتها سائقا الفورمولا واحد السابقان مع متسابقا المحاكاة أولي باكالا ويارل تيين، على المسار عند مدخل منعطف مولزان بعد وقتٍ قصيرٍ من دخول ألونسو إلى خطّ الحظائر في مرحلة مبكّرة من السباق.

وقال ألونسو لاحقًا ضمن فيديو نشره على حسابه في تويتر أنّه أثناء عبوره خطّ الحظائر، فإنّ السيارة تلقّت عقوبة زمنيّة للحادثة مع سيارة بورشه #94.

وكان ذلك يعني عدم حصوله على فرصة التزوّد بالوقود كون برمجيات اللعبة اعتبرت أنّ على سيارته تطبيق العقوبة من دون الحصول على الوقود، وهو ما أدّى إلى توقّف السيارة لاحقًا على المسار.

وقال الإسباني: "ها نحن ذا، ليس سباق لومان 24 ساعة الافتراضي الذي كنّا نأمل الحصول عليه".

وأضاف: "تركيبة من الأخطاء البشريّة وأخطاء في اللعبة وضعتنا في وضعٍ سيّئة. أعتقد بأنّ مدراء السباق وجّهوا لنا عقوبة عندما كنّا داخل خطّ الحظائر، وهو ما كان أمرًا غير معتاد، ولا تسمح لك اللعبة بمنع تلك العقوبة – وتأجيل تطبيقها إلى اللفّة التالية، على الأقلّ من أجل التزوّد بالوقود".

وأكمل: "لذا تكّ تطبيق العقوبة من دون التزوّد بالوقود أو تغيير الإطارات، ولم يكن لدينا وقودٌ كافٍ لإكمال لفّة إضافيّة".

وأردف: "ربّما لم يتوقّع أيّ أحد ذلك الخطأ في اللعبة وربّما تلك العقوبة في ذات الوقت".

وواصل شرحه بالقول: "لم يكن السباق الذي كنّا نأمل خوضه للأسف، أجرينا تحضيرات جيّدة، لذا سنستمتع بالسباق التالي".

واختتم بالقول: "دعونا نرى إن كان بوسعنا خوض سباقٍ آخر قريبًا مع هذا الفريق الرائع كي نستمتع".

يُشار إلى أنّ سيارة ريدلاين #20 التي يتشارك قيادتها ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس تتصدّر السباق بفارق قرابة 30 ثانية مع الاقتراب من نهاية الساعة الرابعة.

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