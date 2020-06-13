ألونسو وباريكيللو يُواجهان كبوات مبكّرة في سباق لومان الافتراضيّ

توقّفت السيارة، التي يتشارك سائق الفورمولا واحد السابقان قيادتها مع سائقَي المحاكاة أولي باكالا ويارل تيين، على المسار عند مدخل منعطف "مولزان" قبل لحظات من نهاية أوّل ساعتين من السباق بعد أن بدت بأنّها نفدت من الوقود بقيادة ألونسو.

وكان الإسباني قد تراجع كثيرًا إلى الخلف بعد أن تعرّض للكثير من الضرر، كما طبّق عقوبة ثانية لاحتكاكه بسيارة بورشه #94 التي تقودها سيمونا دي سيلفرسترو عند نصف الساعة الأولى.

وبعد أن عادت السيارة للدوران إلى الحلبة، فإنّها متأخّرة بـ 19 لفّة عن سيارة الصدارة التي يقودها ستوفيل فاندورن سائق مرسيدس في الفورمولا إي. ودفع فاندورن سيارة فيلوس #16 إلى الصدارة بعد أن انتزعها من سيارة "دبليو آر تي" #30 التي يقودها كيلفن فان دير ليندي بعد أن فقد الأخير الاتّصال بخادم اللعبة وأعاد الاتّصال ليجد نفسه في المركز الـ 26.

أمّا سيارة فريق ريدلاين #20 التي يتشارك قيادتها ماكس فيرشتابن ولاندو نوريس فقد وصلت إلى المركز الثاني بقيادة سائق المحاكاة أتزي كيركوف، بينما يتواجد خوسيه ماريا لوبيز سائق تويوتا #7 في المركز الثالث.

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