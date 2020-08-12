ألونسو: سيعشق المشجّعون إقامة سباق إندي 500 افتراضي في المستقبل

بحديثه قبل تصفيات نسخة هذا العام من سباق إندي 500 المؤجّلة، قال ألونسو لوسائل الإعلام أنّ نموّ الرياضات الإلكترونيّة جاء بنسقٍ كبير لدرجة أنّ على كلّ سلسلة سباقات الاهتمام بذلك، خاصة تلك التي تحتضن سباقات "أيقونيّة".

كان ألونسو قد شارك في يونيو الماضي في سباق لومان الافتراضيّ – وهو حدثٌ أقيم بالاشتراك بين نادي سيارات الغرب، وبطولة "دبليو إي سي" ومنصّة موتورسبورت للألعاب – حيث شارك سائقو السباقات على متن 170 منصّة محاكاة حول العالم في 50 سيارة مشاركة. وأُقيم الحدث في عطلة نهاية الأسبوع الأصليّة التي كان سيُقام فيها سباق لومان 24 ساعة الحقيقيّ الذي تمّ تأجيله بسبب وباء كورونا.

وقال ألونسو: "أعتقد بأنّ هذه الأشهر جعلت الرياضات الإلكترونيّة تُحقّق خطوة ضخمة. كنت نشطًا للغاية في سباقات مثل لومان الافتراضيّ الذي كان حدث سباقات الرياضات الإلكترونيّة الأضخم حتّى اليوم".

وأضاف: "لم أكن مشغولقًا بالتحضير للسباق فحسب، لأنّني انضممت إلى الفريق مع روبنز باريكيللو وبعض الأصدقاء الآخرين، لكن أيضاً كشريك في موتورسبورت للألعاب التي احتضنت هذا الحدث الرائع في مواجهة الكثير من التحديات التقنيّة. بلغنا أكثر من 14 مليون مشاهد في النهاية، وذلك مدهشٌ للرياضات الإلكترونيّة".

وأردف: "يجب على سباق إندي 500 أن يكون من بين المنظّمات التي تتبنّى هذه الأفكار، إذ أعتقد بأنّ المشجّعين سيشعقون ذلك. ترى زملاء وأجواء داخل العالم الافتراضيّ وأعتقد بأنّ المشجّعي يعشقون ذلك".

وأكمل: "بالحديث إليكم في الإندي كار الآن، فلماذا لا ننظّم حدثًا رائعًا لإندي 500 الافتراضيّ في المستقبل مع موتورسبورت للألعاب ونجمع 14 أو 20 مليون مشاهد؟ ذلك لأنّ هذا السباق فريد".

كما قال ألونسو أنّه من عشّاق الرياضات الإلكترونيّة كونها تجمع عدّة جوانب من الرياضة وتجمع نجوم رياضة المحرّكات والمشجّعين على حدّ السواء في فترة لا يُمكن فيها للأغلبيّة حضور الأحداث الحقيقيّة.

وقال: "أعتقد بأنّ السائقين، والمشجّعين، والمروّجين، والرعاة، والسلاسل الأخرى تستمتع بنموّ منذ ثلاثة أو أربعة أعوام، أو حتّى 10 أعوام، وحدث ذلك في شهرين أو ثلاثة بالنسبة للعالم الافتراضيّ. ذلك يُظهر أنّ التوقيت كان مناسبًا لينتبه الجميع للإمكانيّات اللامتناهية التي توفّرها الرياضات الإلكترونيّة والألعاب".

واختتم بالقول: "أنا سعيدٌ باكتشاف الكثيرين لهذه الوجهة، خاصة في السباقات الأيقونيّة. شهد سباق لومان الافتراضيّ مشاركة 200 سائق من العالم الحقيقيّ، وأعتقد بأنّ ذلك يفتح أبوابًا أمام الكثير من الإمكانيّات".