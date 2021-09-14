تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
eSports / أخبار أخبار موتورسبورت.كوم

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

ستشارك مجموعة متميزة للغاية من السائقين في منافسات موسم 2021-2022 من سلسلة لومان الافتراضية التي تقام بالتعاون بين "ألعاب موتورسبورت" ونادي سيارات الغرب "إيه سي أو".

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

أعلنت سلسلة لومان الافتراضية التي تقام بالتعاون بين "ألعاب موتورسبورت" الرائدة في مجال تطوير ونشر ألعاب السباقات والتي تعتبر المزود الرسمي لمنافسات سباقات المحاكاة والرياضة الإلكترونية للعديد من البطولات العالمية، وما بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المروّج الرسمي لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي"، عن لائحة السائقين الكاملة لمنافسات موسم 2021-2022 من البطولة الافتراضية.

سيشارك 177 سائقاً ضمن 38 فريقاً طوال الموسم، من بينهم أبطال وسائقون مشاركون في جميع فئات رياضة السيارات مثل الفورمولا واحد، دبليو إي سي، إندي كار، إمسا، فورمولا 2 و3، فورمولا إي وإكستريم إي، بطولة العالم لسباقات "جي تي" وغيرها.

وهناك أسماء شهيرة مثل جنسن باتون بطل العالم لموسم 2009 في الفورمولا واحد، جاك إيتكن سائق الفورمولا 2 وسيرجيو سيتي كامارا المشارك في الفورمولا إي، وكذلك أليكس بالو سائق إندي كار، إضافة إلى فيليكس روزنكفيست الذي حاز على لقب ناشئ الموسم في إندي كار عام 2019.

وتضم اللائحة الرسمية كذلك أسماءً لمواهب صاعدة في عالم السباقات مثل ليام لاوسن سائق الفورمولا 2 ونجم الفورمولا 3، بين فيسكال، فيكتور مارتينز وكايو كوليت، إضافة إلى السائقة بيتسكي فيسر، التي شاركت في سلسلة "دبليو" النسائية وكذلك في "دبليو إي سي". برونو سينا المشارك في "دبليو إي سي" وإمسا سيتواجد كذلك، إلى جانب ستوفيل فاندورن سائق الفورمولا واحد السابق، وهنري تينكنيل، ويل ستيفنز، مات كامبل، ييفي يي والعديد من الأسماء الشهيرة. 

تيمي هانسن سائق رالي كروس وإكستريم إي، سينافس إلى جانب الفائزين في بطولة سوبر جي تي اليابانية، سوبر فورمولا، وسائقي "جي تي" من جميع أنحاء العالم.

وسيكمل اللائحة مجموعة من سائقي الرياضة الإلكترونية الذين سيشاركون مع فرق عريقة أمثال ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز، فوردزيلا، ريد بُل ريسينغ للرياضة الإلكترونية، ريد لاين، بروجكت 1 وفريق دبليو آر تي وغيرها. علاوة على فرق مشهورة عالمياً موجودة بقوة على ساحة السباقات أمثال ألبين، فيراري، بورشه وبي أم دبليو.

كما سيشارك أيضاً مجموعة من السائقين العريقين والمعروفين ضمن عالم سباقات المحاكاة أمثال ميتشي هوير، بونو هويس، جان فون دير هيدي، جوشوا روجيرز وكيفن سيغي. وسيكون هناك 98 سائقاً من سائقي المحاكاة من أصل 177 سائقاً مشاركاً.

ويجب على كل فريق المشاركة بأربعة أو خمسة سائقين، اثنان منهم على الأقل حاصلان على رخصة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أو ما يعادلها، والبقية من سائقي المحاكاة.

وفي كلّ من الجولات الأربعة الأولى التي تقام عبر الإنترنت، يتوجب على الفرق تسمية ثلاثة سائقين للمشاركة في الموسم قبل سبعة أيام من كل سباق (مع سائق واحد على الأقل حاصل على رخصة ’فيا’ أو ما يعادلها).

أما لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي - الذي سيشكل الجولة الختامية - المقام يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني 2022 في برمينغهام على هامش معرض أوتوسبورت الدولي، فإن التشكيلة ستتوسع إلى أربعة سائقين لكل فريق مع سائقين اثنين على الأقل حاصلين على رخصة "فيا" أو ما يعادلها. ومن المتوقع مشاركة عشرين فريقاً في الحدث المرتقب.

ويعدُ هذا السباق بتقديم إثارة كبيرة خاصة مع تواجد كل هذه المجموعة المتميزة من السائقين. وبشكل موازٍ لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي يمكن للمتابعين المشاركة في كأس لومان الافتراضي، وهو منافسة افتراضية يمكن أن يشارك بها أي شخص يمتلك منصة "آرفاكتور2"، لتأمين مقعد ضمن منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.

المشاركات
التعليقات
إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

المقال السابق

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون

4 س
2
فورمولا 1

حادث هاميلتون وفيرشتابن: خيط رفيع بين العاطفة واللامعقول؟

7 س
3
فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

4
فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

5
فورمولا 1

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

أحدث الأخبار
"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية
eSpt

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

41د
إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
eSpt

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

7 س
تحليل: لماذا غيّر ريكاردو من نظرته إلى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1

تحليل: لماذا غيّر ريكاردو من نظرته إلى سباقات المحاكاة؟

14-08-2021
ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟
eSpt

ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

22-07-2021
"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية
Misc

"ألعاب موتورسبورت" توقع اتفاقية لتقديم لعبة "إندي كار" إلكترونية رسمية

15-07-2021
أحدث ملفات الفيديو
العرض التشويقي الرسمي للعبة الفورمولا واحد 2021 01:48
eSports
13-07-2021

العرض التشويقي الرسمي للعبة الفورمولا واحد 2021

الكشف عن أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2021 02:39
eSports
03-06-2021

الكشف عن أسلوب اللعب في لعبة الفورمولا واحد 2021

سباقات المحاكاة تصبح جزءاً من الألعاب الأولمبية الافتراضية 00:27
eSports
26-04-2021

سباقات المحاكاة تصبح جزءاً من الألعاب الأولمبية الافتراضية

نهاية سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع الأخوين فيتيبالدي 02:46
eSports
15-02-2021

نهاية سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع الأخوين فيتيبالدي

انطلاقة سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع فيتيبالدي 02:50
eSports
15-02-2021

انطلاقة سباق جائزة ساو باولو الافتراضية مع فيتيبالدي

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: "لم يكن فيرشتابن مضطراً على الإطلاق" للاقتراب من هاميلتون

حادث هاميلتون وفيرشتابن: خيط رفيع بين العاطفة واللامعقول؟
فورمولا 1 فورمولا 1

حادث هاميلتون وفيرشتابن: خيط رفيع بين العاطفة واللامعقول؟

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: عقوبة فيرشتابن في إيطاليا تؤسس "سابقة مهمة"

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس: مدراء ريد بُل كانوا يعلمون أن فيرشتابن مُخطئ في مونزا

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل بصدد المشاركة في التجارب الحرة الثانية لجولة هولندا بعد مشكلة محركه

"فيا" لا ترى حاجة لتغيير الحفف الجانبيّة في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

"فيا" لا ترى حاجة لتغيير الحفف الجانبيّة في مونزا

تود: التجارب الحرة الثانية قبل السباق القصير "لا معنى لها"
فورمولا 1 فورمولا 1

تود: التجارب الحرة الثانية قبل السباق القصير "لا معنى لها"

تحليل السباق: لماذا كان ريكاردو سيفوز حتّى من دون حادث فيرشتابن وهاميلتون في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل السباق: لماذا كان ريكاردو سيفوز حتّى من دون حادث فيرشتابن وهاميلتون في مونزا

أحدث الأخبار

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية
eSports eSports

"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022
eSports eSports

إعلان الفرق المشاركة في سلسلة لومان الافتراضية 2021 - 2022

تحليل: لماذا غيّر ريكاردو من نظرته إلى سباقات المحاكاة؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا غيّر ريكاردو من نظرته إلى سباقات المحاكاة؟

ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟
eSports eSports

ما هي الخطوة التالية لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.