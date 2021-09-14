"ألعاب موتورسبورت" و"إيه سي أو" يكشفان عن السائقين المشاركين في سلسلة لومان الافتراضية

أعلنت سلسلة لومان الافتراضية التي تقام بالتعاون بين "ألعاب موتورسبورت" الرائدة في مجال تطوير ونشر ألعاب السباقات والتي تعتبر المزود الرسمي لمنافسات سباقات المحاكاة والرياضة الإلكترونية للعديد من البطولات العالمية، وما بين نادي سيارات الغرب "إيه سي أو" المروّج الرسمي لبطولة العالم في سباقات التحمل "دبليو إي سي"، عن لائحة السائقين الكاملة لمنافسات موسم 2021-2022 من البطولة الافتراضية.

سيشارك 177 سائقاً ضمن 38 فريقاً طوال الموسم، من بينهم أبطال وسائقون مشاركون في جميع فئات رياضة السيارات مثل الفورمولا واحد، دبليو إي سي، إندي كار، إمسا، فورمولا 2 و3، فورمولا إي وإكستريم إي، بطولة العالم لسباقات "جي تي" وغيرها.

وهناك أسماء شهيرة مثل جنسن باتون بطل العالم لموسم 2009 في الفورمولا واحد، جاك إيتكن سائق الفورمولا 2 وسيرجيو سيتي كامارا المشارك في الفورمولا إي، وكذلك أليكس بالو سائق إندي كار، إضافة إلى فيليكس روزنكفيست الذي حاز على لقب ناشئ الموسم في إندي كار عام 2019.

وتضم اللائحة الرسمية كذلك أسماءً لمواهب صاعدة في عالم السباقات مثل ليام لاوسن سائق الفورمولا 2 ونجم الفورمولا 3، بين فيسكال، فيكتور مارتينز وكايو كوليت، إضافة إلى السائقة بيتسكي فيسر، التي شاركت في سلسلة "دبليو" النسائية وكذلك في "دبليو إي سي". برونو سينا المشارك في "دبليو إي سي" وإمسا سيتواجد كذلك، إلى جانب ستوفيل فاندورن سائق الفورمولا واحد السابق، وهنري تينكنيل، ويل ستيفنز، مات كامبل، ييفي يي والعديد من الأسماء الشهيرة.

تيمي هانسن سائق رالي كروس وإكستريم إي، سينافس إلى جانب الفائزين في بطولة سوبر جي تي اليابانية، سوبر فورمولا، وسائقي "جي تي" من جميع أنحاء العالم.

وسيكمل اللائحة مجموعة من سائقي الرياضة الإلكترونية الذين سيشاركون مع فرق عريقة أمثال ريبيليون جي.بي.أكس ويليامز، فوردزيلا، ريد بُل ريسينغ للرياضة الإلكترونية، ريد لاين، بروجكت 1 وفريق دبليو آر تي وغيرها. علاوة على فرق مشهورة عالمياً موجودة بقوة على ساحة السباقات أمثال ألبين، فيراري، بورشه وبي أم دبليو.

كما سيشارك أيضاً مجموعة من السائقين العريقين والمعروفين ضمن عالم سباقات المحاكاة أمثال ميتشي هوير، بونو هويس، جان فون دير هيدي، جوشوا روجيرز وكيفن سيغي. وسيكون هناك 98 سائقاً من سائقي المحاكاة من أصل 177 سائقاً مشاركاً.

ويجب على كل فريق المشاركة بأربعة أو خمسة سائقين، اثنان منهم على الأقل حاصلان على رخصة من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أو ما يعادلها، والبقية من سائقي المحاكاة.

وفي كلّ من الجولات الأربعة الأولى التي تقام عبر الإنترنت، يتوجب على الفرق تسمية ثلاثة سائقين للمشاركة في الموسم قبل سبعة أيام من كل سباق (مع سائق واحد على الأقل حاصل على رخصة ’فيا’ أو ما يعادلها).

أما لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي - الذي سيشكل الجولة الختامية - المقام يومي 15 و16 يناير/كانون الثاني 2022 في برمينغهام على هامش معرض أوتوسبورت الدولي، فإن التشكيلة ستتوسع إلى أربعة سائقين لكل فريق مع سائقين اثنين على الأقل حاصلين على رخصة "فيا" أو ما يعادلها. ومن المتوقع مشاركة عشرين فريقاً في الحدث المرتقب.

ويعدُ هذا السباق بتقديم إثارة كبيرة خاصة مع تواجد كل هذه المجموعة المتميزة من السائقين. وبشكل موازٍ لسباق لومان 24 ساعة الافتراضي يمكن للمتابعين المشاركة في كأس لومان الافتراضي، وهو منافسة افتراضية يمكن أن يشارك بها أي شخص يمتلك منصة "آرفاكتور2"، لتأمين مقعد ضمن منافسات سباق لومان 24 ساعة الافتراضي.