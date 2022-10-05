"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن لائحة المشاركين في جولة مونزا 4 ساعات من سلسلة لومان الافتراضية
أعلنت "ألعاب موتورسبورت" شركة تطوير الألعاب والنشر والمزودة لأنظمة الرياضة الإلكترونية لعدد من أهم السلاسل والبطولات العالمية، لائحة المشاركين في جولة مونزا 4 ساعات ضمن منافسات سلسلة لومان الافتراضية، إضافة إلى الجدول الزمني لعطلة نهاية الأسبوع.
قائمة المشاركين متوافرة هنا. وتتضمن مجموعة من أهم السائقين في السباقات الحقيقية والافتراضية الذين سيخوضون جولة مونزا الافتراضية التي تعد بمنافسات حماسية وشيقة من بدايتها حتى نهايتها.
وسيشارك سائقون أمثال ييفي يي بطل سلسلة لومان الأوروبية لموسم 2021، والمكسيكي لويس دياز أسطورة سباقات السيارات وكذلك أياهانكان غوفن سائق بورشه المصنعي، إلى جانب أهم سائقي المحاكاة من بينهم أولئك الذين يمثلون فريق البحرين فلويد فانويل-بورست (ديلمان-سيمونسيس-بيدرسون) في "إل إم بي"، وفريق أوراكل ريد بُل ريسينغ (ويبستر-سيبل-جوردان) في "جي تي إي".
وسيقام السباق على منصة آر.فاكتور2 على حلبة أوتودرومو مونزا الافتراضية مع تغطية كاملة غير منقطعة للحدث يوم السبت 8 أكتوبر/تشرين الأول. وتمتلك حلبة مونزا - معبد السرعة - سمعة رائعة للغاية بمنافساتها الحماسية سواء في السباقات الحقيقية أم الافتراضية.
سيخوض ما مجموعه 40 سيارة المعركة على الفوز ضمن فئتين: 24 سيارة في إل إم بي، حيث سيستعمل المشاركون سيارات أوريكا 07، و16 سيارة في "جي تي" مع فرق مثل فيراري، بي ام دبليو، بورشه وأستون مارتن. وهناك تمثيل لفرق مصنعية كذلك مثل ألبين ومرسيدس.
تبدأ التصفيات يوم الجمعة 7 أكتوبر ويمكن متابعة كامل السباق على قنوات "دبليو إي سي"، لومان، وتراكسيون جي جي على منصة يوتيوب وكذلك على منصة تويتش وقنوات التواصل الاجتماعي.
الجولة 1 البحرين 8 ساعات، البحرين سبتمبر 17، 2022
الجولة 2 مونز 4 ساعات، إيطاليا أكتوبر 8، 2022
الجولة 3 سبا 6 ساعات، بلجيكا نوفمبر 5، 2022
الجولة 4 500 سيبرينغ، الولايات المتحدة ديسمبر 3، 2022
الجولة 5 سباق لومان 24 ساعة الافتراضي يناير 14/15، 2023
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