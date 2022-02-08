"ألعاب موتورسبورت" تعلن عن تحديث لمحتوى "آر.فاكتور2" وواجهة المستخدم

أعلنت اليوم "ألعاب موتورسبورت" الشركة المطورة، الناشرة والمزودة لأنظمة الرياضة الإلكترونية للعديد من السلاسل والبطولات العالمية، عن إطلاق أول تحديث لمحتويات منصة "آر.فاكتور2" مع تحديث لواجهة المستخدم.

من المقرر أن تكون التحديثات هذه دورية كل ثلاثة أشهر، بما في ذلك إضافة حلبات جديدة وسيارات جديدة من عالم رياضة السيارات.

كما أن التحديث لواجهة المستخدم يسهّل عملية الانتقال والتصفح في النظام ما يسمح للاعبين بالحصول على جميع الخيارات التي تمنحهم إحساساً أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى.

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وستقدم هذه التحديثات في المحتوى وواجهة المستخدم نمطاً جديداً لمنصة المحاكاة بشكل دوري وثابت.

ومن المتوقع أن تعمل "ألعاب موتورسبورت" على إدخال تحديثات لتحسين منصتي "آر.فاكتور" و"آر.فاكتور2" وواجهة المستخدم، كما أن فريق العمل قد أدخل بالفعل المنصة في فعاليات الرياضة الإلكترونية مثل سباق لومان 24 ساعة الافتراضي وكذلك لعبة إندي كار برو المقبلة (التي ستُطلق يوم 9 فبراير).

من جهته، قال زاك غريفن المدير التقني لدى "ألعاب موتورسبورت": "الاستحواذ على منصة ’آر.فاكتور2’ مثل تعزيزاً هائلاً لطيف المنتجات الذي نقدمه، حيث نعتقد أنها المنصة الأفضل على الإطلاق اليوم. خلال العام الماضي، لم نعمل فقط على ضمان المستوى المثالي لتجربة المستخدم بل قمنا بالدفع بالمزيد من التحديثات والتعديلات. نريد تقديم الشكر إلى فريق ’استديو397’ على تطوير هذا المنتج الرائع ونحن نتطلع قدماً لمواصلة العمل على جلب التحديثات".

من جهته، قال فرناندو ألونسو سائق ألبين الحالي وبطل العالم مرتين في الفورمولا واحد والفائز بسباق لومان 24 ساعة وبطل العالم السابق في الكارتينغ: "لقد استعملت منصة ’آر.فاكتور2’ بشكل هائل للغاية من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للسباقات على أرض الواقع، لا توجد أية منصة أخرى قادرة على تقديم نفس الإحساس الفعليّ. إنها تمتلك أهمية قصوى حقاً لجميع السائقين الباحثين عن خوض غمار المنافسات على الحلبات. كانت وستبقى أداة أساسية لي خلال مسيرتي المهنية".

أما رومان غروجان سائق إندي كار الحالي وسائق هاس ولوتس في الفورمولا واحد سابقاً، فقال: "خلال أول عامٍ لي في إندي كار، تعلمتُ الكثير وبسرعة، حيال كل ما يتعلق بالسيارات وطبيعة المنافسات والحلبات عبر منصة المحاكاة. قدومي من الفورمولا واحد من دون أي تدريبات أو تجارب أمضيتها على منصة ’آر.فاكتور2’ لما تمكنت من تحقيق هذا النجاح في عامي الأول. لا أكاد أطيق صبراً للعودة والتمرن واختبار نفسي على هذه المنصة قبل انطلاق الموسم الجديد".

بالمقابل، قال خوان بابلو مونتويا الذي يشارك في منافسات بطولة "إمسا" للسيارات الرياضية والفائز السابق بسباقات شهيرة مثل موناكو للفورمولا واحد، إندي 500 في إندي كار و24 ساعة في دايتونا: "لطالما كنت أحد أكبر المعجبين بمنصة ’آر.فاكتور2’ وتملؤني الحماسة لهذه الإضافات الجديدة مع مواصلة الفريق العمل على ضمان بقائها كأفضل منصة محاكاة في العالم. من المدهش رؤية كيفية نقل كل هذه التفاصيل بأدق شكل ممكن إلى العالم الافتراضي. لقد تفوق فريق ’آر.فاكتور2’ على أنفسهم حقاً".

يشار إلى أنّ جميع المحتويات الإضافية وتحديثات واجهة المستخدم باتت متاحة حالياً ضمن المنصة.