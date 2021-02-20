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eSports / أخبار موتورسبورت.كوم

"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" عن شراكةٍ مع "كار كرافت" وذلك لإضافة ألعاب محاكاة الكارتينغ إلى مجموعتها، وذلك قبيل إطلاق "ألعاب موتورسبورت - أستراليا".

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"ألعاب موتورسبورت" تعلن توسعها لتشمل فئة "الكارتينغ"

أعلنت "ألعاب موتورسبورت" المطور والناشر الرائد في مجال الرياضة الإلكترونية والمزوّد الرسمي لألعاب سباقات السيارات الإلكترونية حول العالم، عن دخول الشركة ضمن عملية استحواذ لأصول وأعمال "كار كرافت"، نظام المحاكاة المتميز والدقيق للحاسب الشخصي، من تطوير "بلاك ديلتا".

وبناءً على الاتفاقية الجديدة، ستصبح "ألعاب موتورسبورت" المالك الرسمي لعلامة "كار كرافت"، وكذلك جميع أصول الألعاب التابعة لها والكود المصدريّ كذلك. علاوة على ذلك، فإنه من المتوقع انضمام أهم رموز فريق التطوير الأصليّ، من بينهم المؤسس زاك غريفن، إلى فريق "ألعاب موتورسبورت" لتشكيل استديو تطوير جديد تحت اسم "ألعاب موتورسبورت - أستراليا"، والذي سيواصل أعمال التطوير التي كانت "كار كرافت" تعمل عليها.

حيث قال ستيفن هود، رئيس "أألعاب موتورسبورت": "الاستحواذ المقبل يعزز وبصورة أكبر التزام ’ألعاب موتورسبورت’ بألعاب السباقات، وكذلك يقوي مستقبلنا في عالم أنظمة المحاكاة. تسرنا هذه الفرصة لإضافة ’كار كرافت’ وفريق التطوير الجديد إلى عائلتنا. إن مستوى المحاكاة الذي قدمه الفريق مذهل حقاً ويعتبر الأفضل على الإطلاق في محاكاة سباقات الكارتينغ اليوم. نحن واثقون بأنه ومع إضافة ’كار كرافت’ سننجح بالتقدم إلى مستوى آخر تماماً، وتعزيز النجاحات نحو إطلاق منتجاتٍ رائدة".

يشار إلى أن انضمام "كار كرافت" إلى عائلة الألعاب الإلكترونية التي تنتجها "ألعاب موتورسبورت" يأتي بعد ألعاب لبطولات أخرى مثل بطولة "بي تي سي سي"، سلسلة "ناسكار هيت برو ليغ" ورياضتها الإلكترونية، سباق لومان 24 ساعة الافتراضي، سلسلة رالي كروس، تحدي السباق في المنزل للفورمولا إي، وكذلك سلسلتي #NotTheGP ولومان الإلكترونية.

من جهته، قال دميتري كوزوك المدير التنفيذي لدى "ألعاب موتورسبورت": "الاستحواذ على ’كار كرافت’ يمثل خطوة أخرى في عملية النمو والتوسع الذي تشهدها الشركة على طريق تعزيز مكانتها كمطوّر أساسي في عالم ألعاب السباقات. نحن نتبع استراتيجية قوية للغاية تضمن النموّ والتوسع المدروسين. تملؤنا الحماسة لتعزيز مجموعتنا من السلاسل بفريق تطوير متميز مثل ’كار كرافت’".

بالمقابل، قال فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين في الفورمولا واحد، سائق فريق ألبين للفورمولا واحد، والفائز مرتين بسباق لومان 24 ساعة والبطل السابق في بطولة الكارتينغ: "كمالك أسهم في ألعاب موتورسبورت’، "يسرني انضمام ’كار كرافت’ لنا، مع كل تلك الخبرة والمعرفة التي يمتلكونها وذلك من أجل تعزيز وتحسين عملية إنتاج وتطوير ألعاب المحاكاة. إن ’كار كرافت’ نجحت بتقديم وعكس الشعور الحقيقي خلف مقود سيارة كارتينغ. وبصفتي بطلاً سابقاً ومالكاً لفريقي الخاص في الكارتينغ، فإنني أرغب لجميع الأشخاص من جميع الأعمار أن يحظوا بفرصة الاستمتاع بسباقات الكارتينغ. في الحقيقة، إن أغلب سائقي النخبة انطلقوا في عالم السباقات من الكارتينغ".

يشار إلى أن "كار كرافت" متوافرة على متجر "ستيم" لألعاب الحاسب الشخصي بصفة "وصول مبّكر"، وسرعان ما نجحت بضمّ مجموعةٍ كبيرة من اللاعبين المخلصين لها. وعند الإطلاق، ستسمح اللعبة للاعبين ببناء سياراتهم الخاصة والمشاركة على 10 مسارات تجارية مرخصة رسمياً وعلى متن 20 سيارة من المصنعين الرسميين.

شركة "إي.إيه" تكمل الاستحواذ على "كودماسترز" المطوّرة للعبة الفورمولا واحد الإلكترونية الرسمية

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